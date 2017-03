Olcsóbb az újság bankszámláról fizetve

Emellett ez a szolgáltatás nagyon kényelmes is, hiszen nem kell otthon ülni, a kézbesítőt várni, az előfizetési díj gyorsan és kényelmesen rendezhető.



Ha ön is szeretne élni ennek a fizetési módnak az előnyeivel, nincs más teendője, mint kitölteni az ezen az oldalon található nyomtatványt. Az előfizető azonosító mezőt kötelező kitölteni.



Az ön azonosítója a lapelőfizetési számláján a neve fölött található hatjegyű szám.



Kérjük, a nyomtatvánnyal fáradjon be pénzintézetéhez. A felhatalmazás aktiválása után (pénzintézetektől függően 10–25 nap) a Délmagyarország automatikusan levonja számlájáról az előfizetési díjat. Ez a megbízás visszavonásig érvényes marad.