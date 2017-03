Olcsón megússzuk, ha Zátonyra futunk

. Ha okostelefonon megnyitjuk a www.frappeapp.hu oldalt , ott is megtaláljuk a két áruház letöltési ikonját.

A Mikszáth Kálmán utcai Zátony egy hangulatos búvóhely a nyüzsgő belvárosban, ráadásul az árak is pénztárcakímélőbbek, mint amit a belváros más vendéglátóhelyein megszokhattunk. Jó tudni, hogy folyamatosak az akciók, így kevésbé kell rá figyelni, hogy mi fér bele a keretbe. Láthatón sokan kedvelik a helyet, hiszen a kocsma Facebook-oldalára is rendszeresen kerülnek fel fotók a jó hangulatú társaságokról, amit a vendégek akár helyben is feltölthetnek okostelefonjukról, hiszen a vendéglátóhely ingyenwifit is kínál a sör, a tévé és a zenegép mellé.Ha kicsit kiszellőztetnénk a fejünket, sétáljunk el a Mikszáth Kálmán utcából a Széchenyi tér közelébe, a Vár utcába, ahol egy másik közkedvelt kocsma vár – a Vár. Az olcsó, ugyanakkor kulturált kocsmában, a nagyposta háta mögött ritka, hogy üres asztalt találna az ember. Ezért – pláne hétvégén – érdemes asztalt foglalni. A belvárosban dolgozók, tanulók egyik törzshelyének számít a söröző, népszerűségét növelik a pár perces sétára található szórakozó- és vendéglátóhelyek. És persze az is, hogy a belvárosi árakhoz képest itt is jóval olcsóbban kijövünk – főleg, ha a folyamatosan változó akciókat is igénybe vesszük.A Frappé rendszeresen frissülő szegedi vendéglátóhelyeket, szórakozási lehetőségeket és programajánlatokat gyűjt össze Szegeden. Használatához okostelefon és internet szükséges. Az alkalmazás ingyen letölthető a Google Play vagy az App Store áruházból.