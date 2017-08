Öli a szegedi fákat a klímaváltozás, pedig a járdát is felbontják miattuk

A Szentháromság utcai vadgesztenyesor levelei már nyár közepén száradni kezdenek a rendszeres növényvédelem ellenére. Fotók: Kuklis István

– Csak az elpusztult, elgyengült, illetve a viharok miatt statikailag kockázatossá vált fákat vágjuk ki, amelyeket folyamatosan pótlunk, hogy ne csökkenjen az állomány. Azaz nem veszünk ki fákat, csak ha muszáj, és csak hatósági határozat birtokában. – hangsúlyozta Makrai László, a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. igazgatója.akit arról kérdeztünk, hogyan is zajlik a városi farekonstrukciós program, mivel a városban élők többsége érzékeny a fák kivágására. A fapótlási munka a belvárosban indul ősztől, és folyamatosan haladnak kifelé.A belvárosi fák egy része azért van rossz bőrben, mert nem bírják az éghajlatváltozással együtt járó, egyre jellemzőbbé váló szárazságot és forróságot. Ezért a környezetgazdálkodásnál 2010 óta igyekeznek olyan fajokat ültetni a helyükre, amelyek megbirkóznak az új körülményekkel. – Sajnos az ezt toleráló fajták mediterrán fajok, amelyek viszont a fagyot nem bírják. Így ezen peremfeltételek mentén kell választanunk – érzékeltette a nehézségeket igazgató.

Hogy a fák esélyt kapjanak a túlélésre, folytatják a felesleges járdaburkolat fölbontását a Szentháromság utcában – így eljuthat a gyökerekhez az esővíz. A Vitéz utca és a Bécsi körút közti szakaszon összesen 647 méteren bontják föl a járdát, 4-6 új fát és 647 cserjét ültetnek. Új, strapabíróbb vadgesztenye-csemeték kerülnek a korábban kipusztultak helyére a Tisza Lajos körút Gödör és Árvízi emlékmű közti szakaszára is.

A másik probléma – ami főképp a belvárosban jellemző –, hogy akkor sem jutnak kellő vízhez a fák, amikor hullik elég csapadék. A leburkolt utcák, a teljes és jól működő eső-, illetve szennyvízcsatorna-hálózat ugyanis elveszi a fáktól az éltető vizet, amelynek pótlása már egy közepes méretű fa esetében is reménytelen. Ennek egyik legjellemzőbb áldozata a Tisza Lajos körút végén lévő kislevelű hársfasor és a Szentháromság utcai vadgesztenyesor, amelynek levelei már nyár közepén száradni kezdenek a rendszeres növényvédelem ellenére.Arról, hogy melyik fa menthető, és melyiket kell komolyabban megnyesni, netán kivágni, a környezetgazdálkodás szakemberei döntenek, akik folyamatosan szemlézik a példányokat, de szívesen fogadják a helyben élők jelzéseit is. Műszeres vizsgálatot persze a Szegeden található mintegy 70 ezer fa mindegyikénél nem lehet elvégezni, de készül a teljes várost lefedő fakataszter, amelyben minden fát tucatnyi paraméterrel jellemeznek – közölte Makrai László.A 40 milliós költségvetésű rekonstrukciós programban Szőregen egy 10 ezer négyzetméteres véderdőt is kialakítanak: 3 ezer tölgy-, kőris és szilcsemetét telepítenek, és 6 mázsa tölgymakkot is elvetnek a területre.Hogy vízhez juttassák és segítsék a vadgesztenyék túlélését, fölbontják a járdát is a Szentháromság utcában. Fotó: Kuklis István (7989-hez!!!)