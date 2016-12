Olvasóink fele nem tesz félre semmit időskorára

– Mi nem öregszünk meg. Álmodni lehet, de nincs választásunk – legyintett Banica Petra arra a kérdésünkre, gondol-e időskorára, tesz-e félre öreg napjaira. A szegedi Széchenyi téren árusító asszony lemondóan hozzátette, nem hitte volna huszonöt éve, amikor a Cserepes soron elkezdett divatáruval foglalkozni, hogy ugyanoda jut vissza.Márpedig két belvárosi üzletet nyitott és csukott be azóta Petra, és most tényleg a Cserepesen tart fenn állandó boltot. Magyar Zsuzsa nevetett a kérdésen, de mint kiderült, csak kínjában. A két középiskolás fiát nevelő családanya visszakérdezett: – Mégis miből spórolnék, minimálbérből? Abból csak sportra futja: sakkozunk a számlákkal. Nem vagyok én Mészáros Lőrinc, még csak nem is a rokonom. Fizessen elő a napilapra!