Olvasónk írta - Amerikai vállalkozó Szegeden

Rohamosan fejlődő világban élünk, ezért mindenkinek tartania kell a lépést a változásokkal. Néhány évvel ezelőtt még a krétaportól tüsszögve adtam ezt a gyerekek tudtára, ma már okostábla – Smart Board – segíti a tanárok munkáját. Az angol nyelv pedig bennünket segít a munkánkban, diplománk megszerzésében, internetes rendelésben vagy akár egy kellemesen eltöltött külföldi utazásban. Akárhogy is nézzük, az angol nyelv ismerete és használata elengedhetetlen globalizált világunkban.



Életem során számos helyen megfordultam, betekintést nyerhettem más kultúrákba, szert tettem jó barátságokra és kapcsolatokra. Egy amerikai látogatásom során Ohio államban ismertem meg egy nagyon kedves barátomat, Matthew Hannemannt, aki építési vállalkozó és két nagyszerű fiatalember büszke édesapja, akik az amerikai filmiparban tevékenykednek. Mattet üzleti útja hozta Európába, de mindenképpen látni akarta messze híres hazánkat is. Kérésemre szívesen vállalta, hogy segítségemre lesz, és rendhagyó angolórát tart a gyerekeknek, akik így élesben tapasztalhatták meg, hogy milyen egy igazi amerikaival kommunikálni. Kipróbálhatták saját tudásukat, szembesülhettek a kiejtés fontosságával és az általános angol nyelvi beszédtempóval. Lelkesek és érdeklődők voltak, nehézségek nélkül tudtak beszélgetni bármilyen témáról. Úgy érzem, ezzel sikerült még több motivációt, némi tapasztalatot és élménydús tanórákat szereznem diákjaimnak.



Remélhetőleg nem ez volt az utolsó alkalom, hogy angol anyanyelvű személy színesíti az oktatást. A Jerney János Általános Iskola igazgatójával, Lázár Zoltánnal és kollégáimmal jövőbeli terveink között szerepel egy amerikai testvériskolával való jó kapcsolat kiépítése. Szívügyem az iskola fejlődése is, hiszen az én pályafutásom is itt kezdődött.



Hódi Ildikó, a szegedi Jerney János Általános Iskola angoltanára