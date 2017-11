Olvasónk írta - Duba tanár néni emlékére

Duba Gyuláné Gulyás Ella Köröstarcsán született 1930. szeptember 26-án, édesanyja Bacsó Margit. Hárman voltak testvérek, Margit is tanító lett. A papa földműveléssel foglalkozott, majd Szegedre költözésüket követően a szegedi zeneiskolában vállalt titkári-gondnoki állást.



1950-ben érettségizett a szeghalmi gimnáziumban, s ez évben kezdte meg tanulmányait a szegedi tanárképző főiskolán. Magyar–történelem szakon végzett. A főiskolai tanulmányok alatt valaki feljelentette, meg is hurcolták, de nem távolították el. Nem vitás, a családja, így ő is vallásos volt. S még az is lehet, hogy nem volt kommunista. Apja kifejezetten megtiltotta számára, hogy a Szovjetunióba menjen tanulmányi útra. 1952–1953-ban gyakorlóéves tanárjelölt volt a békésszentandrási általános iskolában, ahol 1955-ig tanított.



1953. október 25-én ment férjhez Duba Gyula tanárhoz. Két lányuk született, mindketten madáchosok voltak.

1955. augusztus 1-jétől 1961. július 1-jéig tanított a nagybörzsönyi általános iskolában, 1961. augusztus 1-jétől pedig a szegedi Madách Imre Általános Iskolában 1972. októberig.



1966-ban végezte el a JATE történelem szakát, és kapott középiskolai tanári oklevelet. 1972. októbertől lett a szeged-béketelepi általános iskola igazgatója 1985. december 31-éig. Nem ő kívánta az igazgatói állást. Mást zavart – az igazgatót –, hogy hamarabb kapott tanári diplomát, egyetemi végzettséget.



1986. január 1-jétől ment nyugdíjba. Ezt követően még a Dugonics utcai Általános Iskolában helyettes tanár volt rövid ideig. Két évig ülnök volt a szegedi városi bíróságon. 1972-ben megkapta az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1985-ben a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet. Ida nevű lánya a Rókus I. számú Általános Iskola igazgatóhelyettese, míg unokája ugyanitt tanár.



Mindig kiemelkedő oktató- nevelő munkát végzett. A gyerekekkel és a szülőkkel, de a kollégákkal is jó viszonyban volt. Szerették. Volt tartása. Értette a problémát, és a megoldást kereste. Szeretett a Madáchban tanítani. Jó osztályfőnök volt. Hálás vagyok a sorsnak, hogy őt kaptam „pótanyámként", s osztályfőnökként. Emberséget, kiegyensúlyozottságot, tudásigényt, toleranciát, tartást tanulhattunk tőle.



Csak a köszönet hangján szólhatunk, hogy tanítványai lehettünk. Király Zoltán osztálytársam már 50 éves kora fölött mondta nekem egyszer: ő azon csodálkozik, hogy nem rakták ki az iskolából. S azt is felvetette, mit gondolok, ki volt ennek az oka. Talán egyszer valaki azt is megírja, hogy egy osztályfőnök hogyan tud összetartani egy közösséget, miért fontos, hogy egy gyerek se essen ki a csapatból, még akkor sem, ha a képessége vagy a viselkedése nem éppen a legjobb. Ilyenkor küzd az osztályfőnök a tanári karban. Király Zoltánért is érdemes volt.

Sajnos Duba tanár néni 2017 októberében, 87 éves korában itt hagyott minket.



Dr. Magyarossy József