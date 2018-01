Olvasónk írta - Kriminális diszkrimináció

Nem utazhat tömegközlekedési eszközön az a rokkant ember, aki mopeddel szeretne eljutni úti céljához. Az, aki Szeged belvárosában vagy a közelben lakik, könnyebben boldogul, de aki a külvárosban vagy a környező kistelepülésen lakik, lemondhat olyan dolgokról, amelyek az állapotán is enyhíthetnétek, esetleg javíthatnának. (A moped nem bír annyi kilométert, hogy bejusson távolabbi helyekre vele.)



Gondoljunk csak arra, hogy nem tud bejárni gyógytornára a fürdőbe, még jobban beszűkül egyébként is korlátozott mozgástere. Kulturális szinten is hátrányban szenved, nem juthat el rendezvényekre, könyvvásárra, s még sorolhatnám. Esetleg vágyálma is meghiúsul, hogy megnézhet egy tűzijátékot, elnézelődhet egy adventi vásáron, megcsodálhatja a Széchenyi téren a pompás virágokat, a tulipánfát, és elkocsikázhat a Tisza-partra. Avagy egyszerűen csak szupermarketben akciós árut vásárolhat kis pénzéből, piacra kijuthat friss áruért.



Hogy mennyi hátrányt sorolhatnék még, mit hagytam ki, talán nem is érdekes. Az viszont elgondolkodtató, hogy milyen nehéz a sorsuk embertársainknak, akiknek néhány méter vagy még annyi gyaloglás sem adatik meg. Egy kis moped a mindenük, amivel helyet tudnak változtatni. Mielőtt a vélhetően egészséges emberek döntenek, gondolkodjanak el ezeken!



Az út szélén mopeddel közlekedők pedig addig is imádkozhatnak a helybéli katedrális előtt azért, hogy azoknak, akik tudnak járni, talán a szívük is érezzen legalább szánalmat, és olyan rendeleteket hozzanak, amelyekkel nem még jobban megalázzák, hanem segítő kezet nyújtanak azoknak, akiknek erre égető szükségük van.



Hallották már valaha ezt az óhajt? Édesanyám, szeretnék busszal is utazni.



Grandpierre Cecília, Szeged