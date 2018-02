Olvasónk írta - Mikor lesz jó színház?

Örömmel olvastam a Délmagyarországban, hogy Gyüdi Sándor mellett Barnák László is pályázik a Szegedi Nemzeti Színház igazgatói posztjára. Már nagyon itt az ideje a változásnak. A színház műsora oly mértékben nem közönségbarát, hogy férjemmel évek óta más városokba járunk színházba.



Szerintem nem csak a mi családunknak van igénye szórakoztató, színvonalas kulturális programokra. Olvastam, hogy sokan busszal járnak Budapestre. Szegedi lakosként mi is arra kényszerülünk, hogy a fővárosban, Gödöllőn, Békéscsabán, Szentesen, Győrben vagy Debrecenben nézzünk előadásokat. Legutóbb Molnár Ferenc Egy, kettő, három című darabját láttuk Gödöllőn Alföldi Róbert főszereplésével. Végtelenül szellemes, profi és elgondolkodtató előadás volt.



Felmerül a kérdés, itt, Szegeden miért nem láthatók hasonló szintű produkciók. Nemzeti kategóriás intézményként a színház bizonyára magasabb támogatásban részesül, mint a legtöbb vidéki színház. Miért nem érdeke a színházvezetésnek a nézők megtartása? A nézőknek hiányoznak a jó előadások mellett a húzónevek is, korábban egy-egy előadásban olyan neves művészek léptek fel, mint Pásztor Erzsi vagy Hernádi Judit. Bízom abban, hogy lesz még jó színház Szegeden.



Nagyillés Béláné tanítónő, Szeged