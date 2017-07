Olvasónk írta - Nincs átmenet

Aki a Kádár-korszakban szocializálódott, abból soha sem lesz virtigli kapitalista. Onnan jutott ez eszembe, hogy ma Magyarországon milliók vergődnek abban a súlyos, tudati válságban, hogy az államtól várják sorsuk jobbulását.



Lehet szidni és szapulni a mostani kormányt, mégis azt kellene előtérbe helyezni, hogy a rendszerváltással nem egy „jobb" szocializmus lépett életbe, hanem a kőkemény kapitalizmus. Ennek alapvető ismérve pedig az, hogy aki kapja, marja. A gyengébb meghal, elszegényedik.



A kapitalista társadalom alapvetően nem jóléti rendszer. Nem valamiféle pátyolgatáson alapul. Természetesen ez nem zárja ki a segítőkészséget, de nem ez az alap. Az alap a ki többre, a gazdagodás, ha kell, mások kárára is. Mindez természetesen soha nem szül egyenlőséget, és még kevésbé szociális biztonságot.



Magyarországot annyiféle rendszer tépázta már, hogy az a csoda, még létezik egyáltalán. Ha csak Trianont nézzük, már az is csoda, hogy utána még itt vagyunk. A magyar nagyon szívós nép. Az, hogy ma ennyire tönkrement az egész társadalom, annak rengeteg összetevője van. Biztosan bűnös benne a mindenkori politika is, de szerintem elsősorban mi, magunkért vagyunk felelősek. Valamiféle „csodavárás" volt, sajnos nem jött be. Amikor azt mondják lépten-nyomon, hogy majd a „nagyok" megoldják, és ingyen lesz lakás, megélhetés – nos, ez sohasem működik. Ingyen a világon semmi nincs.



Lehet azon vitatkozni, hogy a mindenkori regnáló hatalom hogyan használja a nép számára pozitívan a rendelkezésére álló eszközöket, de ez nem jelenti azt, hogy a kapitalizmusban az erős majd kiszolgálja a gyengét. Talán mindez durván hangzik, de ez a valóság.



Az Európai Unió mint közösség is sántít. Bicegős, mert eleve nem lehet demokratikus. (Közös lónak túros a háta.)

A benne lévő államok más és más gazdasági erősségűek, következésképpen az ilyen rendszer elosztóképessége sem lehet igazságos. Minden országnak a maga erejét kell(ene) latba vetnie, hogy boldoguljon. Persze ez mára visszaütött, hiszen naponta halljuk, miként élnek vissza az uniós pénzekkel. Ez alapvetően bűncselekmény, de ki ítélheti el? Ha az ügyészség meg van véve?



A kör persze sohasem zárulhat be. A nép, amely ugye „elszokott" a Kádár-érában a kőkemény kapitalizmustól, még mindig a pátyolgató államot várja. Sajnos ilyen nincs. Túlkapások miatt persze bármely kormány leváltható. De kérdés, ki jön helyette? Létezhet jobb? Szerintem alapvetően nem. Ígérgetni persze lehet, meg is teszik. Boldogabb nép ettől még nem lesz.



Baranyi András