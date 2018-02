Olvasónk írta: In memoriam dr. Szabó István

A Jászberény négyszállási tanyai iskolában már a tanító néni is fölfedezte a nagyra nőtt, mezítlábas parasztfiú arcán azt a jellegzetes sármos mosolyt, amit, amit aztán megőrzött a szegedi Hősök Kapuja szomszédságában is, illetve élete utolsó napjáig. Mindene volt az egyetem gyakorlógimnáziuma, bárminek is nevezték. Ha valakinek volt meghatározó szerepe az iskola imázsának a kialakításában, hát neki volt!



A gimnázium alapításától kezdve több mint három évtizeden keresztül töltötte be az igazgatóhelyettesi tisztet. S mint ilyen, személye garantálta a folyamatosságot, miközben igazgatók váltották egymást. Persze tanított is: gyerekeket, tanárjelölteket, felnőtteket. Jó erkölcsre, történelemre, a tanítás művészetére.

A gimnazistákat nebulóknak hívta. Már ebben a szóban is ott bujkál valami huncutkás, rejtélyes szeretet. Imádta őket. Nem kevésbé tanártársait.



Ugyanakkor azonban határozott, ellentmondást nem tűrő vezető is volt. Néha talán a szükségesnél következetesebb is. De hát az igazságot is szerette, mint egy Galilei. Betéve tudta az iskola vezetésével kapcsolatos jogszabályokat, amelyeket másokkal is betartatott. Ott munkált minden cselekedetében kemény munkában megedzett jász-paraszti őseinek az ethosza.



De nemcsak az embertársait szerette, sakkozni is szeretett. Virtuóz csatákat vívott kollégáival, akik ma már egy más régióban élnek csupán. Az emlékezetünkben.



Most aztán elmentél te is, Pista! Mi is megyünk utánad sorban, igyekszünk hosszú lépteid nyomában maradni. Mi is megyünk, homályból homályba. Isten veled!



Az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola

nevelőtestülete nevében: dr. Farkas István