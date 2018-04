Olvasónk írta: Tükördarabok a múltból

Az árvízi emlékműnek által, a Tisza bal partján már zöldellnek a fák. Ezek telepítésében sok-sok évvel ezelőtt én is részt vettem. Teherautóval hozták a facsemetéket, és szakemberek irányításával ástuk a gödröket, tapostuk a földet a fák tövéhez. Azóta mekkora erdő lett a csemetékből!



A főiskolai tanulmányok idején is szívesen mentem építőtáborokba. 1960 nyarán Balatonaligán dolgoztunk.

A tábor a Balaton partján volt. A nagy melegben izzasztó volt a szőlőkapálás, de a munka után kapott jó ebéd, majd úszkálás a tóban minden fáradságot megért.



Az egyik délután meglátogatta táborunkat Dobi István elvtárs is. A táborvezető szegedi doktornő a vendég tiszteletére meghívta az akkor már 15 éve „ideiglenesen" hazánkban állomásozó, „felszabadító" szovjet katonák muzsikusait is, akik a közeli Lepsényben voltak elszállásolva. A zenészek „elbűvölték" a vendégeket, de a táborlakó diákok is visszatapsolták a balalajkák fülbemászó muzsikáját. A műsor végén a harmonikán játszó zenésztől elkértem az „Oszeny" című tangó kottáját, aki megígérte, hogy leírja és elküldi postán a lakcímemre.

Több hét is eltelt, mire Moszkvából egy értesítést kaptam, általam ismeretlen személytől, hogy barátjának Szegedre küldött levelét a katonaságon „elfogták", és a zenészt megbüntették. Tilos volt nekik levelezni magyarokkal! Levelezés csak Moszkván keresztül volt lehetséges, ahol a szülők is éltek. Ezen a „kanyargós" úton kaptam meg a kért tangó kottáját is. Leveleimet Moszkvába küldtem, és a szülők továbbították Lepsénybe, ahonnan ilyen kanyarral jött meg a válasz is. Nagyon intenzíven tanultam az orosz nyelvet, mert tudtam, hogy levelemet az orosz anyuka is elolvassa, és nem akartam, hogy helyesírási hibát találjon benne. (A nyelvtanulást leginkább valamilyen cél elérése, a nyelv gyakorlati felhasználása serkenti igazán.)



Dr. Berecz Árpádné, Szeged