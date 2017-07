Olvassa el, hogyan háborodtak fel olvasóink a harmadikról kidobott kismacska esetén!

Ruzsinszki Gábor: Mikor eszmélnek rá itthon, hogy aki egy állattal ezt tudja tenni, az akár egy emberrel is simán megtenné ugyanezt. Gondolom, itt is megússza az elkövető. Szeretnék egyszer egy olyan cikket is olvasni, ahol az elkövetőt 20 évre ítélik. Szegény cica.



Bakacsi Szilvi: Mi a franc visz rá egy embert arra, hogy ezt tegye? Mit tud csinálni az a kiscica vagy bármelyik más állat, amelyik ezt érdemli? Szemetet sem dobunk ki ablakon, nemhogy egy élőlényt. A kedves férfit is hasonló módszerrel kellene büntetni.



Tar Laci: Ha egy elkóborolt macskát egy autó gázol el, akkor a gépkocsivezető kerüljön börtönbe? Nem életszerű, hogy valaki azért fogad be és etet egy macskát, hogy kidobja.



Börcsök Dóri: Az a sajnálatos helyzet van ma Magyarországon, hogy nem büntetik az állatkínzást. Kap maximum pár hónapot, ami meg sem kottyan neki, és kiszabadulva folytatja ugyanazt. Nem tudom, mikor fogjuk már fel mi, emberek, hogy az élőlényekért is mi vagyunk a felelősek.



Fületinczy Gertrúd: 4 millió ember mélyszegénységben él, és erről senki nem beszél, tiltakozik, de egy macska sorsa az fontos. Értékrendi ficam van az agyakban, ahogy látom. Kár.