Olvassa el, milyen kedvezményt ad a Muzsikáló Udvar!

A koncertsorozatot Szekeres Adrien és László Boldizsár Nagy találkozása nyitja július 28-án fél kilenckor. A közös este alcíme: Pressertől Pucciniig, ami elárulja, hogy az egykori osztálytársak az operától elkalandoznak egészen a népszerű dalokig. Időnként még a szerepeket is felcserélik: Boldi a könnyűzenéhez, Adrien az operához pártol egy-egy szám erejéig.



Nyáresti szerenádot ad augusztus 1-jén a fiatal tehetségekből álló Anima Musicae Kamarazenekar – a Filharmónia 48 százalékos kedvezményt ad a második jegyre a vásárlóknak. A zenekar 2010 februárjában alakult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóiból, illetve korábban végzett növendékeiből. Megalakulása óta már fellépett a budapesti Zeneakadémián, a Magyar Rádió Márványtermében, a bécsi Musikverein, a pécsi Kodály Központ és a szardíniai Teatro Verdi színpadán. Az együttes Óbudai Társaskörben tartott koncertsorozatára a fiatalok is szívesen beülnek, és olyan művészek lépnek fel velük, mint Baráti Kristóf, Kálmándy Mihály vagy Érdi Tamás.



A 15 éves jubileumát ünnepli a Fool Moon Vokálegyüttes augusztus 4-én. A születésnapi estére visszatér Czutor Ignác, valamint elbúcsúzik Zentai Márk, és bemutatkozik az új tagjuk, Vavra Bence.



– A váltás köré fonjuk a műsort – árulja el Németh Miklós, az együttes művészeti vezetője. – Az elmúlt 15 évből előkerül az olasz repertoár néhány darabja, ízelítőt kap a közönség a filmzenékből, és új számokból is válogatunk. A koncertre a jegyek már elfogytak, de szeptember 28-a és 30-a között ismét fellépünk az Ifjúsági Házban a Fool Moon Nemzetközi Acappella Fesztiválon.



Dallam és szenvedély című koncertet ad Orosz Zoltán eMeRTon- és Artisjus-díjas tangóharmonika-művész, aki a népzenétől a klasszikus zenéig vagy a jazzig otthonosan mozog. Az augusztus 6-ai műsorban Edith Piaf, a magyar népzene és Mozart dallamai is megférnek egymás mellett.