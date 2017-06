Ömlik az uniós pénz a megyébe

– Csongrád megyében idén május végéig összesen 191 top-os (területi opratív program) pályázat ügyében született támogatói döntés, amelyek összértéke 34 milliárd forint – mondta csütörtöki szegedi sajtótájékoztatóján B. Nagy László fideszes országgyűlési képviselő. Csongrád megye fejlesztési biztosa hangsúlyozta, a 191-ből 133 döntés májusban született. Ez is azt mutatja, hogy felgyorsultak az uniós pályázatokról szóló döntések. B. Nagy szerint a nyertes önkormányzatok már a jövő hónapban megkapják a támogatásokat. Mivel nagyon sok pénz áramlik be hirtelen a gazdaságba, gondok lehetnek az építőipari kapacitással, és B. Nagy szerint nehéz helyzetben lesznek azok, akik nem kötnek időben szerződést a beruházásuk megvalósítására. A Hódmezővásárhelyen zárult Modern városok programról elmondta, a kormány összesen 3400 milliárd forint értékben kötött megállapodásokat a 23 megyei jogú várossal 260 projektre. – Jelentős összeg jut Csongrád megyébe, Szegedre 480 milliárd, Hódmezővásárhelyre pedig 257 milliárd forint. Ez persze túl nagy összegnek tűnik, de benne van a Szeged–Debrecen gyorsforgalmi út megépítésének költsége, mely beruházás várhatóan 2022-re fejeződik be – mondta a fejlesztési biztos.