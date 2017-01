Ön fizetett már itthon az európai közös valutával? Szavazzon!

Ön fizetett már euróval magyar üzletben? Igen Nem Szavazok!



Szavazás állása Igen Nem Ön fizetett már euróval magyar üzletben? Igen Nem 65 szavazat

Magyarországon egyre több helyen fogadják el fizetőeszközként az eurót. Nem szükséges külön engedély ahhoz, hogy egy kiskereskedő a boltjában eurót fogadjon el, de be kell tartani bizonyos előírásokat. Ha éppen síelésből jön vissza Ausztriából, Olaszországból, Franciaországból vagy Szlovákiából, a megmaradt euróját több szegedi üzletben is elköltheti. A valutaváltók ugyan kicsit jobb árfolyamon veszik vissza megmaradt pénzünket, de a boltok és éttermek a néhány évvel ezelőtti árfolyamhoz képest nem is számítják be olyan rosszul a közös európai fizetőeszközt.