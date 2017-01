Ön fizetett már itthon az európai közös valutával? Szavazzon!

Magyarországon egyre több helyen fogadják el fizetőeszközként az eurót. Nem szükséges külön engedély ahhoz, hogy egy kiskereskedő a boltjában eurót fogadjon el, de be kell tartani bizonyos előírásokat. Ha éppen síelésből jön vissza Ausztriából, Olaszországból, Franciaországból vagy Szlovákiából, a megmaradt euróját több szegedi üzletben is elköltheti. A valutaváltók ugyan kicsit jobb árfolyamon veszik vissza megmaradt pénzünket, de a boltok és éttermek a néhány évvel ezelőtti árfolyamhoz képest nem is számítják be olyan rosszul a közös európai fizetőeszközt.