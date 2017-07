Ön jól alszik? Szavazzon!

Kíváncsiak vagyunk, olvasóink hogyan töltik éjszakáikat. Ne legyen félreértés - kifejezetten az alvási szokásaik érdekelnek bennünket. Tudjuk, hogy a nagy melegben most az átlagosnál is rosszabb a helyzet, kérjük azonban, hogy most vonatkoztassanak el ettől, és általánosságban gondolják végig: jól alszanak-e. Kipihenten ébrednek-e, vagy az estek többségében a pokolba kívánják az ébresztőórát? Hány órát tudnak alvással tölteni átlagosan és mit csinálnak, mielőtt elalszanak? Vajon Önök is a szegedi nagy átlagba tartoznak, akikre bizony ráférne az átlagosnál több pihenés? Kérjük, szavazzanak!

Reggelente kipihentnek érzi magát? Igen Nem Szavazok!



Szavazás állása Igen Nem Reggelente kipihentnek érzi magát? Igen Nem 35 szavazat

Mennyit alszik éjszakánként? 10 órát vagy többet 8 órát 7 órát 6 órát 5 órát vagy kevesebebt Szavazok!



Szavazás állása 10 órát vagy többet 8 órát 7 órát 6 órát 5 órát vagy kevesebebt Mennyit alszik éjszakánként? 10 órát vagy többet 8 órát 7 órát 6 órát 5 órát vagy kevesebebt 28 szavazat