Ön mennyi idő alatt vág szét fejszével egy 30 centis fát? - Megmutatták Szegeden az ország legjobb favágói!

–Nagyapám favágó volt 50 évig. Tőle vettem át ezt a szakmát – mondta az ópusztaszeri Bozsó Zoltán, miközben a Móra múzeum lépcsői előtti bemutatóra készült csapatával. A favágók előtte az újszegedi Ligetben mérték össze tudásukat. Az ország nyolc legjobb csapata vett részt a STIHL Bajnokok Bajnoka versenyen, amit a Dalerd Zrt. Nagy István vezette csapata nyert meg.Bozsó Zoltán fejszével a kezében alig több mint fél perc alatt kivág egy 30 centiméteres törzsű fát. Az ópusztaszeri férfi úszással, kerékpározással is edz a favágó versenyekre. A szombati bemutatón fejszés, motorfűrészes és kézi vonófűrésszel tartottak bemutatót a modern favágók. A leglátványosabb produkciót rögtön az elején bemutatták: a fatörzsbe vágott ékbe egy deszkát helyeztek, azon másztak egyre magasabbra, majd elvágták a fatörzset.Bozsó Zoltán elmondta, a bemutató egyben toborzó is, évente 15-20 helyre látogatnak és és keresik az utánpótlást, ugyanis a favágó is, hasonlóan több más mesterséghez hiányszakma.