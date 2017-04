Ön telekomos ügyfél? Lehet, hogy bárki láthatja adatait az interneten!

Tudta?



Az internetre felkerült adatok törölhetők, bár nincs könnyű dolguk az érintetteknek. Aki megtalálja az interneten az adatait, és szeretné onnan eltávolítani, annak a szolgáltatónál kell kérvényeznie, hogy töröljék a tudakozóból. Néhány nappal később eltűnnek az adatok az infobel.com-ról is, de a Google keresőjében tárolt változatban még hetekig fent maradnak. Ahhoz, hogy onnan is eltűnjenek, egy elektronikus űrlapot kell benyújtani a Google-nek.

– Egy ismerősöm szólt, hogy megtalálta az adataimat az interneten – kezdte történetét Dóra. Kérte, hogy ne írjuk le a teljes nevét, mert adatainak letiltása még folyamatban van.– Elég ijesztő volt a tudat, hogy bárki különösebb erőfeszítés nélkül megtudhatja, hol lakom. Nem emlékszem, hogy beleegyeztem volna, hogy ilyen formában kiadják az adataimat. Gondolom, valami apró betűs rész lehetett a szerződésben – folytatta.Körültekintő használat ellenére is nyilvánosak lehetnek a Telekom ügyfeleinek adatai az interneten. A telekommunikációs vállalat minden olyan ügyfele adatát továbbítja a belga illetőségű infobel.com nevű oldalnak, aki beleegyezik, hogy szerepeljen a tudakozóban. A belga honlapon személyekre, vállalkozásokra is rá lehet keresni. Találat esetén kiadja a nevet, telefonszámot, bejelentett lakcímet, még Google térképet is rendel a címhez.A keresési eredményeket a szerkesztőségben is teszteltük. Sok ismerőst találtunk – közülük szinte senki nem tudta, hogy szerepel az infobel.com adatbázisában.

A Telekom szerint törvényes

Szabályos, de aggályos

Helységekre is lehet keresni: ebben az esetben az összes érintett személy adatait kiadja a kereső, aki az adott településen él. A belga keresőoldal találata ráadásul összeköttetésben van a Google keresőoldalával, azaz ha valaki a Google-on keres rá valakire, akkor annak az adatai már az óriásvállalat találati listájának első tételeiben is szerepelhetnek. A személyes adatok tehát világszerte egy kattintással elérhetők bárki számára. Akár telefonos csalók áldozatai és kéretlen telefonos reklámok alanyai is lehetnek az érintett személyek. A probléma a vezetékes és mobiltelefonnal rendelkezők esetében is fennállhat.A Magyar Telekom Kommunikációs Igazgatósága válaszlevelében megírta, hogy az adatok kiadására az elektronikus hírközlésről szóló törvény kötelezi a vállalatot. Valóban: minden szolgáltató köteles nyilvánosan elérhető tudakozószolgálatnak és telefonkönyvnek egyeztetett formában, tisztességes, tárgyilagos, költségalapú és megkülönböztetéstől mentes átadására a törvény értelmében. – Az adatátadásról természetesen tájékoztatni kell az ügyfeleket, ezért az adatkezelési nyilatkozatnak már része a belga cégről tájékoztatás, amiről a honlapunkon is elérhetők információk – írja a vállalat. Hozzátették: az infobel.com és a Google keresési gyakorlatához a Telekomnak nincs köze.A Telekom a másik két nagy szolgáltatóhoz, a Vodafone-hoz és a Telenorhoz hasonlóan saját tudakozóoldalt is működtet. Ezeken azonban többnyire legalább két adatot tudni kell a keresett személyről ahhoz, hogy kiadja a telefonszámát vagy az ahhoz tartozó nevet. Emellett ezek a keresők nincsenek összekötve a Google keresési találataival.– Értelmezési kérdés, hogy olyan adatkezelésről van-e szó, amelyre a törvény felhatalmaz – mondta Jóri András volt adatvédelmi biztos. Hozzátette: bár a belföldi adatközlést kötelezővé teszi a törvény, arról nem szól, hogy külföldi cégnek is köteles lenne a vállalat adatokat kiadni. – Bár az adatminőség fenntartásához a Telekom is köteles hozzájárulni (rendszeres adatátadással), a további adatkezelés e szolgáltató felelőssége. Így ilyen a térkép hozzárendelése vagy a Google felé kereshetővé tétel. Ezek a pontok mindenképpen aggályosak szerintem, de a tudakozószolgáltató felelősségi körébe tartoznak – mondta.– A helyzet 2018 májusától javulhat, akkor ugyanis egységes adatvédelmi törvény lép érvénybe az Unió területén – hangsúlyozta a szakértő.