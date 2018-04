Önálló estre hívták Zágrábba Nagy Imre Eriket

Nagy Imre Erik hat zeneműve szólal majd meg a zágrábi önálló estjén. Fotó: Török János

– Kollegiális és baráti viszony épült ki az elmúlt időszakban Hornyánszky Zoltán oboaművésszel, aki egy tavalyi együttműködésünk után kérte a hozzájárulásomat egy horvátországi önálló est szervezéséhez, amin az általam komponált műveket játszaná a zenekar – mesélte Nagy Imre Erik szegedi zeneszerző.– Zágrábban szerveznek magyar hetet, ennek részeként április 25-én este hat kamaraművemet adja majd elő egy horvát zenekar. Az együttes összetételéről nem tudok semmit, így a meglepetésfaktor sem marad el a koncertből – árulta el Nagy Imre Erik.– Külön kocsit küldenek értem Szegedre, amivel elvisznek a horvát fővárosba, így igazán nem mondhattam nemet egy ilyen odaadó kezdeményezésre. Bár nem árulták el a zenekar felépítését, tudom, hogy a rendezvényen profi zenészek játszanak, akik akár jobban is előadhatják a műveimet, mint amilyennek én megálmodtam őket – magyarázta nevetve Nagy Imre Erik.– Hat művem fog elhangzani, köztük a Dankó concerto, a Bach és Händel szárnyain, valamint a Farewell című zeneművem. Az est különlegessége, hogy két verzióban hallgathatja meg a közönség a darabokat: digitális és akusztikus verzióban is megszólal a kíséret. Három napot töltök Horvátországban, ahol fényképeket is szeretnék készíteni, majd jövök haza folytatni a munkáimat – mondta búcsúzóul a szegedi zeneszerző.