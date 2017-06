Önbíráskodás miatt feljelentést tettek Toroczkai és mezőőrei ellen - mit tehet meg a mezőőrség?

Az egyes rendészeti feladatokról szóló 2012-es törvény a mezőőrök, közterület-felügyelők számára is megengedi az intézkedés alá vontak feltartóztatását, alkalmasint azok megbilincselését is. Ezt azonban mindegyik számára saját feladatkörén belül teszi lehetővé. A mezőőrök feladatait is jogszabályok tartalmazzák, ezek szerint viszont a mezőgazdasági termények és vagyon őrzése a dolguk.

Miután a hétvégén internetes portálokra is felkerült Toroczkai posztja, amelyen a földön fekvő migránsokról is közzétett fotót, az Együtt feljelentést tett csoportos önbíráskodás és kényszerítés miatt. Kerestük a polgármestert, aki sajtóreferensén keresztül azt üzente, hogy a jövő héten kaphatunk interjúidőpontot.Ásotthalmi polgármesterként már 2014-ben nagy hangsúlyt fektetett a mezőőrség felállítására, létszámának emelésére, még terepjáróra is gyűjtést szerveztek. A 2015-ös menekültinvázió elindulása előtt elsősorban a szomszédos Mórahalmon megalakult Önkormányzati Rendvédelmi Csoporthoz hasonlóan a vendégmunkások ellenőrzése volt a cél. A migráció tömegessé válása után az ásotthalmi mezőőrség, amely egy önkormányzat által felügyelt, annak az utasításait végrehajtó csoport, elsősorban a menekültek feltartóztatásával foglalkozott, legalábbis ez derül ki számos sajtóhírből, ezt maga Toroczkai sem rejtette véka alá. A kérdés mindig az volt, hogy vajon jogszerűek-e ezek az intézkedések.Mivel a migránsok feltartóztatásakor Toroczkai állítása szerint azok éppen egy tanyába akartak betörni, még az is elképzelhető, hogy a polgármester meg fogja védeni cselekedetét. Egyébként Ásotthalom polgármestere nem először posztol ki politikusi oldalán migránsok elfogásáról szóló bejegyzéseket, a vasárnapit megelőzően június 11-én is eldicsekedett követőinek egy hasonló fogásról.