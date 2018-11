Önkéntesek gyűjtötték össze a Tisza árterének szemetét - Fotók

Szabó László családja és barátai a szemétszedés mellett azt a célt tűzték ki, hogy a későbbiekben ugyanolyan ösvényt és utat alakítanának majd ki, mint amilyen a Gergő-ligetben van. Ismertető táblákat tennének ki az itt élő madarakról, őshonos fajokról.Első lépésként az itt elszórt szemetet szedték össze, amely először nem tűnt túl soknak, ám a beljebb érve több zsák illegális szemétbe botlottak, amelyeket már nem tudtak kivinni, hisz ekkora mennyiségre nem számítottak.Szabó László lapunknak elmondta: a látvány elkeserítette őket, pár héten belül megpróbálják majd ezeket is elhordani oda ahonnan már a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. munkatársai el tudják szállítani. Akciójukkal példát is szeretnének mutatni, remélik az ösvény későbbi látogatói maguk is környezettudatosak lesznek.