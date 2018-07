Önkénteseket keres a THEALTER

A 18 évnél idősebbek, ha tudnak csapatban dolgozni, és kreatívak, akkor bátran jelentkezhetnek a felhívásra. A fesztivál előkészítéséhez és lebonyolításához is várnak jelentkezőket. Augusztus 3-ától 11-éig tart maga az esemény, de előtte is szükség van a segítő kezekre. Nem hátrány, ha már önkénteskedett korábban a jelentkező, valamint szereti a közösségi és kulturális programokat, és még angolul is tud kommunikálni.A jó hangulat mellett a szervezők biztosítani tudnak napi egy étkezést, szállást, és pár előadásra is betekinthetnek az önkéntesek. Emellett persze számtalan tapasztalatot is szerezhetnek, hiszen 28 évnyi fesztiválszervezés praktikáit tudják majd elsajátítani a szervezőktől. Aki szeretne részese lenni ennek a csapatnak, az július 22-éig jelentkezhet, ehhez pedig minden információt megtalál a fesztivál honlapján