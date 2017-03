Önkéntesként tanított a helyettes államtitkár

Öltönyös helyettes államtitkár, megilletődött és előre felkészített középiskolások, no meg egy tanítási óra – az ilyesmi általában nem szokott jól elsülni. A Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Szakgimnáziumába tegnapra meghirdetett Pénz7 programtól sem vártunk sokat – kellemesen csalódtunk. Balogh László elöljáróban közölte: nem végzett pedagógia szakot, önkéntesként jelentkezett előadást tartani. Fontosnak tartja ugyanis, hogy a fiatalok minél járatosabbak legyenek a pénzügyi világban, az ugyanis csak annak veszélyes, aki nem ismeri.A helyettes államtitkár először a bankkártyás fizetés előnyeiről beszélt. Gyors közvélemény-kutatást tartott, ki kap a nagyitól zsebpénzt, ki pumpolja a szüleit, és ki szerez úgy pénzt, hogy eladja megunt kütyüit, majd javasolta, hogy ezeket a pénzeket tartsák számlán. Míg ugyanis egy készpénzes fizetés költsége 72 forint, elektronikus úton ez 10-12 forintba kerül.Balogh László ezt követően a diákhitelről és annak előnyeiről, majd az öngondoskodás fontosságáról beszélt. A lakástakarékossággal kapcsolatosan – amely a jelen lévő tizenegyedikesek családjában senkinek nem volt – megjegyezte, egy kisebb lakás teljes árára tudja biztosítani a forrást. A nyugdíjpénztár pedig havi 5 ezer forintos befizetéssel a 40. év végére 15-16 millió forintot termelhet.– Józsi, az asztalos sose keres egy hét alatt több száz eurót – figyelmeztette előadása végén a fiatalokat az internetes hirdetések csapdáira, amellyel kapcsolatosan kiemelte: az ilyen befektetésekkor nemcsak a tőkét veszítjük el, de jó eséllyel egy csomó költséget is ki kell majd kifizetni, amely a szerződés apró betűs részében szerepel.Az első kérdés a diákoktól az euró bevezetésének előnyeire és hátrányaira vonatkozott. – A görög államcsőd után az euró elvesztette szexepiljét – fogalmazott a helyettes államtitkár, utalva arra, hogy az egységes pénztől pont ennek elkerülését remélte mindenki. – Most keressük, mitől lehet mégis szexi. A bevezetéséhez azonban legalább 4-5 év szükséges még, hogy a gazdaság megerősödjön, a döntéstől számítva pedig további 4-5 év, mire ez meg is valósítható.A diákok kérdeztek még a lakossági megtakarításokról és a legsikeresebbnek tartott gazdasági intézkedésről, majd végül az új pénzekről esett szó. – A legmodernebb biztonsági elemek sem bírják 6-7 évnél tovább a pénzeken. Ezután a technológia már lehetővé teszi a hamisítást, ezért kell a pénzeket időről időre lecserélni – magyarázta a helyettes államtitkár, aki azt is elárulta, a forgalomból kivont pénzek darálóban végzik, majd brikettekhez hasonló kockák készülnek belőlük.– Ezeknek rendkívül jó a fűtőértékük. És amikor valaki bedobja a kályhába, elmondhatja, hogy most éget el több tízmillió forintot – zárta előadását Balogh László.