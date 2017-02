Orbán Hédi folytathatja az Agora élén

Kozma József (MSZP), a kulturális bizottság elnöke a jelöltek szerdai meghallgatásán összegezte, szakmai bírálók Drávainé Kovács Ágnest, a dorozsmai művelődési ház munkatársát nem támogatták. (A pályázónak nincs a kiírásnak megfelelő szakvégzettsége - a szerk.) Orbán Hédit négy-egy arányban támogatták, Vajda Ilonát egy-négy arányban nem támogatták.



Drávainé Kovács Ágnes, bár nem elég a végzettsége, ötletekkel szerette volna segíteni a központ munkáját. Az egyetemistákkal is szorosabbra fűzné a kapcsolatot. Vajda Ilona korábban korábban a kiskunfélegyházi Móra művelődési központot vezette. Ő az Agora délelőtti és hétvégi kihasználtságát növelné. Ezért a gyerekek, az ifjúság, az aktív fiatalok és idősek mellett a családokat is bevonná. Orbán Hédi elmondta, 57 közösség működik jelenleg az intézményben az összes korosztályt átfogva. Hangsúlyozta, ez már nem a Százszorszép, hanem teljesebb kulturális és tudománynépszerűsítő központ. Elképzeléseiről megjegyezte, látványlabort terveznek az SZBK-val és a lézerközponttal is együttműködnek.



Ormos Pál, az SZBK főigazgatója és Martinek Tamás, az egyetem rektorhelyettese is felszólalt. Mindketten Orbán Hédit támogatták. A bizottság Drávainé Kovács Ágnest 4 nem és 5 tartózkodás mellett nem támogatta, Orbán Hédit egyhangúan támogatta, Vajda Ilonát 3 nem és 6 tartózkodás mellett nem támogatta.