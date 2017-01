Orbán Szegeden: hátizsákja nélkül érkezett a miniszterelnök

8:04

Megérkezett Orbán Viktor - a hátizsákja nincs rajta - egy fekete Transporterrel, Botka László fogadta a városháza előtt, kezet fogtak, mosolyogtak, Lázár is ott volt, együtt bevonultak a városházára. A hitelkárosultak is hallatják a hangukat: Eladtatok bennünket! - skandálják. Csaló banda, bűnözők! - ezt is kiabálják.