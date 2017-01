Orbán Szegeden: sikeresnek minősítette a találkozót a miniszterelnök

10:47

A Modern városok program szegedi fejlesztéseiről ünnepélyesen aláírta először a megállapodást Orbán és Botka. Kezet fogtak az aktus után.



Botka László elmondta a tájékoztatón, Szeged az elmúlt évtizedben a bé és és dinamikus fejlődéséről volt híres, több mint 300 milliárd forint uniós forrást nyert a város. Most is 104 beruházás zajlik a városban. Orbánnal 19 újabb fejlesztési projektről tárgyalt Botka ét és fél órán át, amely a régiót is erősíti. Ehhez további uniós és kormányzati forrásra van szükség. A legfontosabb projekt az új szegedi déli Tisza-híd, amely 40 milliárdba kerül. Ennek forrásáról már részben intézkedett a kormány, de továbbiakra is szükség van. A lézerközpontról elmondta, zajlik az ELI műszaki átadása, a özpont mellett ipari parkot szeretnének létrehozni, melyhez érik a kormány segítségét. Botka elmondta a gazdaságfejlesztés kapcsán, hogy 2500 munkahelyet teremtettek az elmúlt években, így Szegeden Szegeden 2,8, míg Kecskeméten 4, Debrecenben pedig 5,8, százalékos a munkanélküliségi ráta. A polgármester beszélt a bérlakás-felújítási programról. A sikeres fejlesztési politika alapvető nemzeti ügy - hangsúlyozta Botka. özös érdek, hogy az ország felhasználja az uniós forrásokat.