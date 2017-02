Orbán szerint Szeged szép és okos is lehet

– A várakozásoknak megfelelően alakultak a hétfői tárgyalások – értékelte Nagy Sándor (Együtt) városfejlesztési alpolgármester Botka László (MSZP) polgármester Orbán Viktor kormányfővel közösen bejelentett 70 milliárd forintos fejlesztési csomagját.Legfontosabbnak, akárcsak a városvezető, Nagy Sándor is a déli Tisza-híd megépítését tartja a hétfői megállapodásból. Elmondta, a legtöbb pénzt, amire szerződtek, a kormány adja a központi költségvetésből. Ilyen projektekre ugyanis nincs uniós pályázat. Teljes egészében csak a gyálaréti Holt-Tisza-rehabilitáció 2,9 milliárdja érkezik az Uniótól.Érdeklődésünkre az alpolgármester megjegyezte, a várhatóan 2020-21-re elkészülő déli Tisza-híd az új buszpályaudvarral együtt kerül 40 milliárd forintba. Ebből az összegből már kapott a projekt 15 milliárd forintnyi uniós forrást. Most jött hozzá 25 milliárdnyi hazai.

Minőségi fejlesztések



A miniszterelnök úgy fogalmazott a hétfői sajtótájékoztatón, hogy Szeged – „három országot is figyelembe véve – a régiónak nem a legnagyobb városa, de lehet a legszebb városa. Lehet, hogy nem a legnagyobb gazdasági súlyt képviseli, de a legjobb minőségű iparágakat tartja itt. Lehet, hogy nem a legnagyobb, de a legnagyobb egyetemmel rendelkezik. Minden, ami a minőségről, az élhetőségről, a szépségről szól, és egyáltalán, amiről azt gondoljuk, hogy magyar, mindennek a támogatásában partnere leszek a polgármester úrnak. 2010-ben is elmondtam, a kétharmadunkkal a három harmadot akarjuk szolgálni. Vagyis Szeged minden polgárát szolgáljuk a kormányzati erőnkkel".

Nagy tétel ugyan az M43-as és az 5-ös főút határolta 200 hektáros tudományos és ipari park is, ennek azonban egyelőre nincs forrásigénye, mert állami területek átadásáról egyeztek meg. A terület felén nagy élelmiszeripari magánberuházásra számítanak, a másik felén, a lézerközpont mögött tudományos parkot hoznak létre. Ezeknek az út- és közműigényét munkacsoport hangolja majd össze. A területhez vezető utat az önkormányzat építi 3,5 milliárdért a Vértói út folytatásában.Nincs konkrét helye, amit megmutathatnánk, de az 500 millió forintos Okos város projekt is az egyszerűbbek közé sorolható. Az alpolgármestertől megtudtuk: közcélú wifihálózat az alapja, ami elsősorban nagy forgalmú tömegközlekedési megállókban működik. Ez lehetővé tesz utasszámlálást és forgalomszervezést is.A terveket bemutató térképen a fedett atlétikai centrum sem látszik, mert annak még tervezett helye sincs. Mivel 200 méteres rekortán futópálya is lenne benne, nagy alapterület szükséges hozzá. Ennek „mélységi megtervezéséhez" is munkacsoportot hoznak létre. A szabadtéri atlétikai centrumot addig is a Hattyas sori egyetemi területen alakítanák ki.A kerékpáros- és gyalogoshídhoz hasonlóan kormányzati oldalról vetődött fel a tisztán elektromos közlekedés javaslata. A DAKK jelenlegi szegedi flottájának kiváltása nagyjából 80 akkumulátoros busszal és háttérbázissal megközelítőleg 20 milliárd forintba kerülne. Ehhez ugyancsak további kormányzati egyeztetés szükséges. Az önkormányzat trolikat is beszerezne, ami – nagyjából tíz év alatt – 40 járművel számolva további 10 milliárd forintot jelentene.