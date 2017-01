Orbán találkozott a helyi fideszesekkel

Villáminterjú Oláh Jánossal



– Mi volt a Fidesz-székházban, ahol több mint egy órát töltött a miniszterelnök?

– Orbán Viktor meglátogatta a helyi Fideszt, és Szeged és a helyi Fidesz jövőjéről beszéltünk.

– Láttam B. Nagy Lászlót és Nógrádi Tibort is.

– Így van. Kothencz János volt még ott.

– Láttam Bakondit is. Orbán ment vele a határra?

– Igen.

– És milyen lesz a helyi Fidesz jövője?

– Hát, ezt a dolgot most még nem kommentálnám. Egyelőre annyi, hogy a város és a helyi Fidesz jövőjéről beszéltünk hosszan, tartalmasan és gyümölcsözően.

– Gondolom, zárt körű volt találkozó, mert két biztonsági embert is láttam az ajtóban.

– Nem volt sajtónyilvános a megbeszélés.

Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke még a múlt héten kérdésünkre, Orbán Viktor Botka Lászlón kívül találkozik-e mással, például Kiss-Rigó László megyés püspökkel vagy a Fidesz helyi vezetőivel Szegeden, azt válaszolta, más, hétfői szegedi miniszterelnöki programról nem tud a Délmagyarországnak beszámolni, nem terveznek ilyet.Ehhez képest hétfőn a Botka Lászlóval közös sajtótájékoztató után a miniszterelnöki konvoj a Victor Hugo utcába hajtott, ahol Orbán több mint egy órát beszélgetett zárt ajtók mögött a Fidesz-székházban a helyi fideszesekkel.A miniszterelnököt szállító kisbusz közvetlenül a bejárat előtt állt meg, a konvoj többi autója pedig szétszóródva – ahol helyet találtak – parkolt az utcában. A biztonsági emberek a székház előtt, valamint a Victor Hugo és a Deák Ferenc utca sarkán is álldogáltak és figyeltek. Negyed egy körül Oláh János, a Fidesz korábbi helyi elnöke, 2006-ban pedig a párt szegedi polgármesterjelöltje lépett ki a Fidesz-irodából, egy autóba pakolt valamit, majd visszament az épületbe.Orbán Viktor, Lázár János, Csepreghy Nándor miniszterhelyettes, Havasi Bertalan sajtófőnök és Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója egy órakor távozott a Fidesz-székházból. A vendégeket Oláh János, B. Nagy László országgyűlési képviselő és Nógrádi Tibor helyi Fidesz-elnök, frakcióvezető kísérte ki a kocsihoz.