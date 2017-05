Orbán Viktor átadta az ELI kutatóközpontot Szegeden és egy kicsit viccelt az oroszokkal is (videó a cikkben)

„Tovarisi, konyec"

Orosz István „Tovarisi, konyece", az MDF díjnyertes plakátja, amit akkoriban a szabadságukért küzdő balti népek is felhasználtak.

Botka szerint Magyarország tekintélye számára is fontos a keddi nap.

Fotó: Kuklis István

A miniszterelnök azt mondta: a kutatóközpont nem olyan beruházás, mellyel felzárkózhatunk Európához, hanem olyan, mellyel Európa felzárkózik a világhoz. Magyarország akkor lehet a jövő nyertese, ha tudományos kutatóközpontok egész hálózatát hozza létre, hogy az ország ne csak termelési, hanem kutatás-fejlesztési központtá is válhasson - fejtette ki a kormányfő. Orbán Viktor úgy fogalmazott, a központ helyén működő laktanyában masírozó szovjet katonák közül kevés gondolta, hogy harminc évvel távozásuk után ezen a földön egy lézerközpont áll, melyben olyan berendezések működnek majd, melynél korszerűbbek jelenleg nincsenek a világon.A beruházást Magyarország nem ajándékba kapta, megvalósítását azért nyerhette el, mert vállalta, hogy a központ kialakításához szükséges pénzt hajlandó saját költségvetéséből és neki járó uniós forrásokból "kihasítani" - hangsúlyozta. Emlékeztetett arra is, a döntést komoly viták előzték meg: vajon megengedheti-e Magyarország, hogy 70-80 milliárd forintot egyetlen nagy beruházásra összpontosítson. Végül a kormány a megvalósítás mellett döntött, noha az összes tagország közül Magyarország "szénája állt a legrosszabbul", "a döntés időszakában közelebb jártunk a csődhöz, mint Görögország" - mondta. A Szegedi Tudományegyetemen végzett kutatói munka eddig is önmagáért beszélt, a központ azonban a világ minden tájáról idevonzhatja a kutatókat és diákokat - közölte Orbán Viktor.A kormányfő szerint a kutatóközpont rácáfol arra a tévhitre is, amely szerint a kormány által létrehozott beruházás egy ellenzéki vezetésű városban sikertelenségre van ítélve. Bár léteznek és létezni is fognak nézetkülönbségek, a jövő Magyarországáért, a magyar emberek jövőjéért végzett munkában egyet lehet érteni. Szegeden bebizonyosodott, ha az ország és a város érdekeiről van szó, az árkokat át lehet hidalni - tette hozzá. Ez az intézmény annyit ér, amennyit az itt dolgozó kutatók ennek segítségével el fognak érni. A sikeres működés hátterét a magyar tudományos kutatás elmúlt években megújult intézményrendszere, az MTA Lendület programja, helyi szinten a Szegedi Tudományegyetem, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja, és a városban kialakítandó Molekuláris Medicina Kiválósági Központ biztosítja - mondta a miniszterelnök.A központban folyó kutatások atomi folyamatokon alapuló technológiákat alapozhatnak majd meg, és új kivételes hatékonyságú eszközöket adhatnak más tudományterületek, így a biológia vagy az orvostudomány kezébe - ismertette Orbán Viktor. Lehner Lóránt, a központ létrehozását koordináló ELI HU Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondta, az építkezéssel párhuzamosan zajlott a kutatási eszközök beszerzése, hamarosan elindulhat ezek telepítése és beüzemelése. A szegedi lézerközpont öt épületének alapterülete mintegy 24,5 ezer négyzetméter. Az A épületben a kísérleti területek, a B épületben a laborok, előkészítő műhelyek, kutatói irodák kaptak helyet, a tudásközpontként is szolgáló fogadó épületben található a konferenciaterem, a könyvtár, a szeminárium termek, a menedzsment irodák és az étterem, emellett külön épületben működnek a kiszolgáló, karbantartó egységek, illetve a porta. Az épületkomplexum terveit az Artonic Design Építészeti Kft. készítette. A központ építését a Strabag-Swietelsky konzorcium végezte.Az épületek stabilitását a talajmechanikai tulajdonságoknak megfelelőn 819 cölöp biztosítja, melyek közül a leghosszabb 45 méter mélyre nyúlik. A kísérleti tereket a rezgésmentesítés érdekében "ház-a-házban" technológiával alakították ki, a szennyeződésmentes tiszta terekben a hőingás is legfeljebb 0,5 Celsius fok lehet. A központ az Európai Unió - a szegedi mellett prágai és bukaresti helyszínnel megvalósuló - tudományos nagyberuházása, az ELI (Extreme Light Infrastructure) magyar pillére. A szegedi központ a világ legnagyobb csúcsintenzitású berendezései közül azzal tűnik ki, hogy itt lehet majd előállítani másodpercenként a legtöbb és egyben a legrövidebb lézerimpulzusokat, ezzel megfigyelhetővé válnak a molekulákon belül zajló elemi folyamatok. Az intézet a fizika, biológia, kémia, valamint az orvosi és anyagtudományok területén rendkívüli nagy időfelbontással végezhető alap- és alkalmazott kutatásokhoz biztosít a világon jelenleg egyedülálló infrastruktúrát. A projekt - az építészeti beruházás mellett a kutatási berendezések és eszközök beszerzését is tartalmazó - költségvetése több mint 70 milliárd forint, ennek 85 százalékát az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alap biztosítja. A szegedi központ a Csehországban és Romániában épülő lézerkutatási infrastruktúrákkal összekapcsolódva várhatóan 2019-től működik majd teljes kapacitással.Magyarország győzelme, Orbán újabb szégyene Orbán Viktor szégyenteljes módon kizárólag saját sikereként számolt be a szegedi lézerközpont felépítéséről, annak mai, ünnepélyes átadása kapcsán. Szégyenteljes módon elhallgatta, hogy a létesítmény tervéről még az előző szocialista kormányok döntöttek, ahogyan szégyenteljes módon elhallgatta azt is, hogy a 2010-es kormányváltást követően a Fidesz minden eszközzel igyekezett megakadályozni és ellehetetleníteni a tudományos központ megvalósulását. Orbán szégyenteljesen elhallgatta, hogy az Európai Unió és Szeged iránt érzett ellenszenve miatt majdnem meghiúsult ez a történelmi beruházás. A magyar kormányfő szégyenteljesen elhazudta azt is, hogy a projekt annak az Európai Uniónak a támogatásából valósul meg, amelyet a Fidesz épp "meg akar állítani". A szegedi lézerközpont egész Magyarország és egész Európa győzelme, Orbán Viktornak pedig azt ajánljuk, hogy Botka László szavait vésse az eszébe: nem csak az Európai Unió pénze, az értékei is fontosak! Ujhelyi István, az MSZP alelnöke, EP-képviselő Kiadó: MSZP Országos Központ."Kevés itt masírozó szovjet katona gondolta, hogy ebből a földből egyszer lézerközpont bújik ki" – mondta Orbán Viktor miniszterelnök Szegeden, az ELI-ALPS Lézeres Kutatóközpont épületkomplexumának ünnepélyes megnyitóján, majd azzal folytatta: ha igaz, amit a plakátokon írtak, hogy Tovarisi, konyec (vagyis elvtársak, vége),"Orbán szégyenteljesen elhallgatta, hogy az Európai Unió és Szeged iránt érzett ellenszenve miatt majdnem meghiúsult ez a történelmi beruházás. A magyar kormányfő szégyenteljesen elhazudta azt is, hogy a projekt annak az Európai Uniónak a támogatásából valósul meg, amelyet a Fidesz épp meg akar állítani" - üzenteSzeged - Botka László szerint évtizedekre lökést adhat Szeged gazdaságának az Öthalmi laktanyában több mint 70 milliárd forintból felépült lézerközpont, amit kedden avat fel Orbán Viktor miniszterelnök. A szegedi polgármester szerint a CEU-botrány tükrében Magyarország megtépázott tekintélyének is jót tesz az ELI.– Örömteli nap lesz május 23-a Szeged és az ország életében, hiszen ünnepélyesen átadják az egyetlen Magyarországon épült európai tudományos nagyberuházást, a szegedi lézerközpontot – mondta a hétfői városházi sajtótájékoztatóján Botka László. A keddi avatáson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz és beszédet mond.Szeged polgármestere azzal indokolta, hogy a protokolláris esemény előtt sajtótájékoztatót tart a több mint 70 milliárd forintból épült ELI-ről, mert szerinte az elmúlt évtizedben minden fontosabb döntés és bejelentés a városházán volt a lézerközponttal kapcsolatban.Botka felelevenítette a világon egyedülálló tudományos központ építésének történetét. Elmondta, az Öthalmi laktanya 11 hektáros területén 24 ezer négyzetméteres komplexum épült, aminek előkészítő munkálatait 2007-ben kezdték el a városházán az egyetemmel közösen. Mérföldkő volt 2009. október 1., amikor Brüsszelben megszületett a döntés, Szegeden hozzák létre a lézerközpontot , aminek megépítésére, és 25 évig történő üzemeltetésére teljes pénzügyi garanciát vállalt a Bajnai-kormány.

– Akkor úgy volt, hogy 2015-re elkészül a lézerközpont, de az Orbán-kormány hónapokig nem írta alá a támogatási szerződést, sőt Kósa Lajos azt mondta 2010. szeptember 17-én Szegeden, hogy „az egész ELI meg lézerközpont csak szélhámosság" – emlékeztetett Botka az újabb dátumra. 2014. február 6-án tették le az alapkövet és kezdődött el az építkezés , kedden pedig átadják a lézerközpontot. Kérdésünkre Botka László elmondta, rész vesz az ünnepségen, de nem mond beszédet.– Magyarország tekintélye számára is fontos a keddi nap, hiszen az ország tekintélyét alapvetően tépázta meg mindaz, amit a kormány az elmúlt időszakban művelt, gondolok itt a CEU-botrányra – hangsúlyozta a polgármester.Botka a jövőről szólva elmondta, a lézerközpont szomszédságában lévő 70 hektár állami területen a kormány koordinálásával tudományos ipari parkot hoznak létre.– A kormány, az önkormányzat és a szegedi egyetem egy projektszervezetben próbálja majd elősegíteni, hogy a lézerközpont iránt érdeklődő munkahelyteremtő beruházások települhessenek az ipari parkba. Az önkormányzat három és fél milliárd forintból épít majd utat és kerékpárutat a Vértói úttól Béketelepen át a lézerközpontig. Tervezünk egy innovációs központot is, a város és az egyetem tulajdonában lévő Biopolisz Kft. hozna létre egy négyezer négyzetméteres inkubátorházat – mondta Botka László, aki szerint az ELI az elmúlt évtizedek legnagyobb és legjelentősebb tudományos beruházása Szegeden, amely évtizedekre lökést adhat a város gazdaságának.