Oreós kürtőskalács: el tudja képzelni? Egy szegedi lány nagyot álmodott Kaliforniában

House of chimney cakes (Kürtőskalács-ház) nevű üzletet Anaheimben, egy ugrásra a kaliforniai Disney-parktól.

Tavaly november elején nyitottunk, cirka 80 ezer dollár befektetéssel, ami hamarosan meg is térül. Én a tradicionális verziót tudtam elkészíteni, de az amerikai ízlést az évek alatt kiismerve úgy gondoltam, hogy a szokványos forma és ízvilág ide kevés lenne

- nyilatkozta Szandra a Forbes magazinnak: ennek megfelelően alakították ki a kínálatot. A hagyományos kürtős kalács szolgál alapul az édességekhez, amelyeket a szokásossal ellentétben tölcsérformára sütnek, majd megtöltenek mindenféle földi jóval. Használnak a Magyarországon megszokott fahéjas, kakaós, kókuszos, diós bevonaton túl más érdekes alapanyagokat is, mint például a cornflakes, az Oreo. A tölcsért cukorkamorzsákba hengergetik, jégkrémmel töltik meg, almáspite, nutella, mogyoró- és kekszvaj is kerülhet a kürtőskalácsba, de van pillecukros, karamelles-popcornos, sajttortás töltelék is.

A különlegességből a legolcsóbbért 6 dollár 50 centet (1700 Ft körül), a legextrábbért 9 dollárt (2500) kell fizetni, de átlagosan 8 dollár 50 centet kérnek egy-egy adagért.

5 évvel ezelőtt látogatóba utazott kint élő rokonaihoz a szegedi Szabó Szandra,. A közelmúltban ugyanis cikk jelent meg a lapban az először fotómodellkedésből élő lányról, aki aztán mert nagyot álmodni. Kedvenc édessége volt a kürtőskalács, és az unokatestvérek baráti körében volt egy séf, aki Budapesten már szintén kóstolta a jellegzetes desszertet. Ők ketten beletették a tudásukat és az erőforrásaikat, és megnyitották aUgye, Önök is megkóstolnák? Sajnos kicsit messzire kell menni, hogy bevásárolhassanak a boltocskában a pálmafás kaliforniai utcában nyitott édességboltban, de a különlegességeket megcsodálhatják az üzletés-oldalán.(a leadkép és a videók forrása: a House of chimney cakes facebook oldala - a szerk.)