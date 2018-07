Óriási tömeg az őshüllők között: megnyitott a Móra Ferenc Múzeum dínókiállítása - galéria

- Csodálkozunk, hogy ekkora a sor. De erre készültünk egész héten, úgyhogy nem vette el ez sem a kedvünket – mondta Eperjesi Róbert és Füvesi Dóra szombat délelőtt 10 órakor. Ekkorra volt meghirdetve a Móra Ferenc múzeum dinoszaurusz-kiállításának megnyitása, ám a pár két gyermekével ekkor már csak a szökőkútnál tudott megállni – ott volt a sor vége. A nyári meleg és a tűző nap ellenére nem láttunk olyanokat, akik sarkon fordultak volna: mindenki türelmesen várta, hogy bejusson a tárlatra.Ebből persze az is következett, hogy azok jártak a legjobban, akik már a nyitás előtt odamentek, hiszen nekik még viszonylag kevés embert kellett kerülgetniük a termekben – amíg mások várakoztak, hogy jegyet vehessenek, ők már nézegethették a mozgó modelleket, a csontvázakat vagy éppen az eredeti fosszíliákat. – Először csak a két külső dínót akartuk megnézni, de végül úgy döntöttünk, bejövünk – mesélte Plesz Józsefné. –Az unokáimat hoztam el, de nekem is nagyon tetszik. Főleg, hogy a kicsik mindent tudnak róluk és mesélnekközben.A legnagyobb sikere kétségtelenül a mozgó és hangot adó T-Rex-nek volt, bár a kisebb gyerekek közül sokan megijedtek tőle. Ők is hamar feloldódtak azonban a játszóteremben, ahol kisebb dínókat lehetett meglovagolni, illetve dínócsontot keresni régészként a földben. A bejáratnál pedig bele lehetett bújni egy ősállat bőrébe és mozgatni – ez is nagy kedvence volt a kicsiknek.Egy órával a nyitás után még ugyanakkora volt a sor, mint kezdetben, ami azt jelentette, hogy folyamatosan érkeztek az érdeklődők. Medgyesi Konstantin, a múzeum igazgatóhelyettese elmondta, mivel ezen a kiállításon műtárgyvédelmi szempontból nincsenek olyan szigorú előírások, folyamatosan engedik be a látogatókat, amíg elviselhető bent a tömeg.Az első belépőt megváltó látogatók, Bíró Gábor és családja háromnegyed óra alatt jártákvégig a kiállítást. – Csütörtökig nyaraltunk volna Szegeden, azért hosszabbítottuk meg a szállásunkat, hogy ezt a tártaltot még meg tudjuk nézni – mesélte az apuka, aki reggel 9 órakor állt be a múzeum kapujába feleségével és két lányával. – Sok kiállítást láttunk már ebben a témában, de ez magasan veri az összeset. Felnőttként is nagyon éveztem,különösen a T-Rex csontváz tetszett az emeleten. Mondtam is az őrnek, hogy éjszaka vigyázzon magára – nevetett a férfi, aki a gyerekeknek vett még néhány dinoszaurusz figurát is, mielőtt hazaindultak Gödre. – Így még hazafelé is dínózás lesz – tette hozzá.Az Évmilliók urai című kiállítás kurátora, Don Lessem vasárnap 14 órától tárlatvezetést tart a Móra Ferenc Múzeumban. Az amerikai szakember több dínókról szóló könyvet is írt, valamint szakértője volt a Jurassic Park-filmeknek is.