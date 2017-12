Óriásikrek születtek a szegedi klinikán

Milla és Norbert a legszebb ajándék karácsonyra. Az ünnepet már otthon tölthetik. Fotó: Karnok Csaba

– Úgy szerettük volna, hogy egyből bölcsibe mehessenek. Ezért ekkorák – mondta nevetve Hajdú Norbert , kezében újszülött kisfiával. A kisteleki férfinak és párjának, Tisza Gabriellának szerdán születtek az ikrei. A 39. héten Milla 3410, Norbert 3480 grammal látta meg a napvilágot, ami egy olyan babánál is szép méretnek számít, aki egyedül növekszik édesanyja hasában. Ők ketten viszont így közel hétkilónyi súlyt jelentettek édesanyjuknak a szülés előtt.– Igazából nem volt semmi különleges ebben a terhességben, talán még könnyebb is volt, mint amikor első kislányunkat vártam, aki egyébként szintén nagy súllyal, 4250 grammal született – mesélte Gabriella. – Egyedül az volt már a végén nehéz, hogy a 32. héttől bent kellett feküdnöm a klinikán. Ez előírás ikrek esetében. Tudtuk egyébként, hogy nagy babák lesznek, de azért ekkorákra nem számítottunk.A szülők elmondták, amikor először meghallották orvosuktól, hogy Gabriella ikrekkel várandós, fel sem tudták fogni. – Hazafelé csak ültünk az autóban, és egy szót sem szóltunk. Igazából három gyereket terveztünk, de külön-külön – mondta az édesapa, mire párja nevetve ránézett. – Biztos úgy voltál vele, hogy elég ezt a kilenc hónapot egyszer elviselni.

A szülők gyorsan hozzátették: amikor az egy héttel későbbi kontrollra mentek, már mindketten nagyon remélték, hogy újra azt hallják majd, két gyermek növekszik odabent. Így is lett, és sokáig azt gondolták, a nagytestvér ruhatára elég lesz kettőjüknek is.– De amikor kiderült, hogy egyikük fiú, ezt azért átértékeltük, még úgy is, hogy a rózsaszín póló férfiaknál is divat.Mivel az ikrek császármetszéssel jöttek világra, az édesapa nem lehetett bent a szülőszobán. De azt mondja, így is nagy élmény volt. – Az ajtó előtt izgultam végig. Amikor meghallottam, hogy felsírtak, igazából együtt sírtunk.A család ma hazatérhet, így végre kétéves kislányuk is találkozhat testvéreivel, akiket eddig csak fotón látott.– Betesszük őket a karácsonyfa alá, amit életében először Norbert fog feldíszíteni, hiszen én még nem sokat ugrálhatok – nevetett Gabriella.