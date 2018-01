Óriáspocsolya miatt nem üzemelt a piac - galéria

A szerdai esőzésben a város több pontján hatalmas pocsolyák alakultak ki, amelyek nehezítették a gyalogosok közlekedését. Még csütörtökön is kisebb tengerre leltünk a Csongrádi sugárúton, a Diófa vendéglő szomszédságában. Az ott kialakított piactér szinte használhatatlan, ugyanis nem lehet átkelni az asztalok között. Az ott lakóktól megtudtuk, a piacon télen kevesebb árus van, de most esélyük sincs árusítani. Még a gyalogos közlekedés is nehézkes.A bottal közlekedő Király Sándorné a téren lévő élelmiszerboltba igyekezett bevásárolni. A troliról leszállva meglepődve tapasztalta, hogy kerülnie kell. Elmondta, gyakran alakul ki itt ehhez hasonló kisebb tó.Úgy tűnt, megsüllyedt az aszfalt – emiatt áll meg a víz a térköves piactéren.Megkérdeztük a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-t, mit tudnak tenni, hogy megoldódjon a probléma. Makrai László ügyvezető azt ígérte, még csütörtökön elvégzik az eldugult folyóka kitisztítását, a víz ugyanis ezért nem tud lefolyni a területről.