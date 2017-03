Örökbefogadott szobanövények, webkamerás előadóművész - Szokatlan apróhirdetések között böngésztünk

„Lovat veszek, öreget, selejtet is" – olvastuk a hirdetést az egyik reklámújságban. Félve tárcsáztuk a telefonszámot, mert azt gondoltuk, egy lóhentes dörren majd bele a kagylóba, aki virslit meg fasírtot csinál az öreg pacikból. Ehelyett kellemes férfihang búgott.



– Jaj, dehogy! Mi szeretjük a lovakat, nem lenne szívünk levágni őket – mondta a vonal végén a férfi, aki lovagoltatásra venne akár öreg állatot is, mert azok elmondása szerint nyugodtabbak. Gyerekek ülnének az öreg hátasokon. Most hét lova van a Szeged környékén élő férfinak. – Jelképes összegért vennénk lovat, azért is írtuk, hogy öreget, selejtet, így akár sánta lovat is vennénk, mert nekünk az is jó – hangsúlyozta a hirdető.



Mária feleslegessé vált szobanövényeket fogadna örökbe. Azt írta hirdetésében, hogy „szívesen elfogadnék önnek már kinőtt vagy helyszűke miatt felesleges, különböző méretű szobanövényeket Szegedről". – Nagyon szeretem a virágokat! De nem engedhetem meg magamnak, hogy növényt vegyek, mert a virágboltban már egy húszcentis virágért is horror árat kérnek – mondta a nyugdíjas szegedi nő. Pár éve már feladott egy hasonló tartalmú hirdetést, akkor egy hibiszkuszt kapott egy nénitől. Még senki sem hívta, mi voltunk az elsők. – Kis kertes házikóban lakunk, amit nemrégiben újítottunk fel. Sajnos ezt megsínylették a virágok. Ha kapnék ingyen szobanövényeket, akkor azokat a lakásba vagy a teraszra tenném – mondta Mária. Ha nem túl nagy növényt ajánlanak fel, akkor azt még el tudja hozatni kocsival az ismerősével, de egy méretes pálmát már nem, mert ahhoz teherautó kellene, amit nem bír kifizetni.



„Webkamerás előadóművész munkát kínálunk. Személyre szabott támogatás" – áll a hirdetésben, amelyben telefonszámot, e-mail- és honlapcímet is megadtak. Megnéztük a honlapot, ahol a főoldalon az ötödik sorban még azt írják, hogy „a webkamerás modellkedés az online ipar egyik legfelkapottabb munkája", aztán a tizedik mondatban már a lényegre térnek: „azt tudnod kell, hogy ez egy erotikus jellegű munka, tehát a meztelenkedés alapkövetelmény". „Biztosan nagyon csalódsz, ha eddig azt gondoltad, hogy verset kell mondanod a webkamera előtt. Más irányba kell elindulnod, ha valódi előadóművész szeretnél lenni."