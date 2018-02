Őrölt paprika, zöldségek a közfoglalkoztatásból: Buday Péter mesterszakács a mórahalmi iskolakonyhán

– Ebben Buday Péter mesterszakács volt a segítségünkre, aki összeállított jó pár olyan receptet, amelyhez az adott évszaknak megfelelő és a kistermelők által megtermelt alapanyagokat használja. Négy könyv készül a négy évszak alapján a receptekből, és a könyveket, amelyek egyébként boltban nem kaphatók, minden egyes közétkeztetéssel foglalkozó konyhára eljuttatjuk

– Mórahalom a töretlen fejlődéséről is híres, de 2015-ben mégis a tömeges migráció miatt került be a köztudatba. Most azonban a jól működő határzár miatt biztonságban vannak a helyiek, és nem a migránsokkal kell foglalkozniuk, hanem például azzal, hogy minél egészségesebb ételeket tudjanak letenni a gyerekek elé az asztalra. A gyerek, a gyerekek és a családok pedig a legfontosabbak számomra és a kormányzat számára is – mondta lapunknak B. Nagy László országgyűlési képviselő a mórahalmi általános iskolában, egy, a korszerű gyermekétkeztetésről szóló kerekasztal-beszélgetésen.A programot a Magyar Asszonyok Érdekszövetsége és a Civil Összefogás Fórum (CÖF) szervezte. Heizler Norbert, a CÖF koordinátora elmondta, hogy a céljuk a közétkeztetés, illetve a gyermekétkeztetés reformja, amelyet úgy szeretnének véghezvinni, hogy a helyi termelőket részesítik előnyben.– tette hozzá Heizler Norbert.Csányi László, Mórahalom alpolgármestere elmondta, hogy az iskola konyhájában 750 adag ételt készítenek a helyi iskolásoknak és óvodásoknak.– Ebben a konyhában jelenleg is használunk helyi alapanyagokat, az élelmezésvezető nagyon figyel erre. A közfoglalkoztatásban előállított őrölt paprika és a megtermelt zöldségek is ide kerülnek. Most azon dolgozunk, hogy felállítsunk egy rövid „ellátási láncot", hogy minél több helyi termelő áruja kerülhessen a gyerekek elé – fogalmazott az alpolgármester.A Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke szintén részt vett a beszélgetésen. Kakas Béla is azt hangsúlyozta, hogy közelebb kell hozni egymáshoz a termelőket és a közétkeztetéssel foglalkozó konyhákat. Szerinte ez Mórahalmon kiválóan működik, de országosan is meg lehetne szervezni egy ottanihoz hasonló láncolatot.