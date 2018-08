Örömbalett a belvárosban

A táborban állították össze azt a koreográfiát is, melyet tegnap két helyszínen, egy flash mob keretében be is mutattak. Először a makói Hagymatikum előtt táncolt több tucat gyerek, majd átvonultak Szegedre, a Klauzál térre. Mindkét helyszínen hatalmas tömeg verődött össze, hogy megnézzék produkciójukat, Szegeden pedig akkora sikerük volt, hogy másodjára is megismételték az örömtáncot.