Örömfalon üzentek egymásnak a szerelmes kalandtúrán

– Az országban régóta szervezik a Szerelmes kalandtúrát, Mórahalmon az idei volt a második – mondta Márton Gábor, a „Jövőnk a Család" Nagycsaládosok Mórahalmi Egyesületének elnöke. A túrának több állomása volt. Az egyik próbatétel során a városi piac ablakaira kellett örömteli, szerelmes üzeneteket plakátolni.



– Voltak ennél nehezebb feladatok is. Én a szavak embere vagyok, nekem könnyen ment – magyarázta Berta Gyuláné Gyöngyi. A házaspároknak szervezett programsorozat célja, hogy a párok elmélyítsék a kapcsolatukat különleges feladatok teljesítésével. Gyöngyi és férje, Gyula 15 éve házasok. Azt nem árulták el, pontosan melyik szerelmes üzenetet készítették, de a többi feladatról szívesen meséltek.



– Az egyik az volt, hogy egy párkapcsolatról szóló filmet kellett megnéznünk, és ajánlót írnunk róla. Sütni, főzni is együtt kellett, de én nem szívesen engedek be mást a konyhába, ezért egy viszonylag egyszerű ételt, pudingkelyhet készítettünk – mesélte Gyöngyi.



Gyöngyi és Gyula a Szerelmes kalandtúrán belépőt nyert Gary Chapman szeretetnyelvről szóló előadására, amit a közelmúltban rendeztek az SZTE TIK-ben.