Oroszországban hódít A topmodell csapata

Az A&A Produkció előadásával, Nyikolaj Koljada kortárs író A topmodell című vígjátékával vendégszerepelnek Oroszországban, a Jekatyerinburgi Nemzetközi Kortárs Drámafesztiválon szegedi művészek. A fergeteges mai komédiát Szilágyi Annamária színművész és Varsányi Anna dramaturg, díszlet- és jelmeztervező, a független A&A Produkció két alapítója a szegedi önkormányzattól kapott támogatás segítségével mutatta be tavaly júliusban a városháza udvarán. A groteszk humorú orosz vígjáték mindhárom előadását zsúfolt telt ház előtt, hatalmas sikerrel játszották. A komédiát Szilágyi Annamária rendezte, Varsányi Anna fordította, brillírozott az előadásban a Szegedre ezzel a produkcióval visszatérő Megyeri Zoltán és Janik László, továbbá Jakab Tamás, valamint Gömöri Krisztián, Kiszely Zoltán, Dénes Gergely és Vajda Júlia is sokszor kacagásra késztette a közönséget.Koljada a kortárs orosz irodalom egyik vezéralakja, az ő ajánlására kérték el a rangos nemzetközi fesztivál szervezői a produkció videofelvételét, amely alapján meghívták a szegedi alkalmi társulatot a Jekatyerinburgban ezekben a napokban zajló kortárs színházi seregszemlére. A meghívás Szeged kulturális élete számára is komoly szakmai elismerést jelent.

Megérkezett Jekatyerinburgba a szegedi társulat első fele.

Varsányi Anna lapunknak Jekatyerinburgból elmondta: az orosz egyes csatorna híradójában tízperces riportműsorban számoltak be a fesztiválról, amelynek jelentőségét jól jelzi, hogy 6 ország 37 városából válogattak be egy-egy produkciót, hazánkból egyedül a szegediekét. Az előadásokat neves színházi szakemberekből álló, tíztagú nemzetközi zsűri értékeli. A szegediek előadását szerdára tették, "főműsoridőben", a fesztivál legnagyobb játszóhelyén adhatják elő.- Koljada egyfolytában ott van a színházában, napi húsz órát dolgozik. Nemcsak ír, rendez, igazgat, de személyesen fogadja a vendégeket és köszönti a nézőket. Körbevezetett bennünket is a színházban, a videofelvétel alapján Annamarinak kezet csókolt és gratulált a rendezéséhez, Jakab Tamásnak pedig az alakításához. Döbbenetes a munkabírása és a figyelmessége - fogalmazott Varsányi Anna, aki azt is elárulta, alig várják már a szerdai bemutatkozást.