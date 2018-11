Orrszarvúkkal bővülhet a szegedi vadaspark

Az anyagban az is olvasható, hogy a vadaspark 30. születésnapjára készül, amit egy új indiai orrszavú-bemutatóval ünnepelnének. A tervek szerint létesülne egy nagyjából 250 négyzetméteres ház, mely 3 indiai orrszarvú tartására lesz alkalmas, továbbá állatgondozói folyosó, illetve 2 külső kifutó. Mindez nettó 100 millióból valósítható meg, ám az állatkert saját forrásokból nem tudja fedezni a költségeket.

A jogi bizottság kezdte meg a pénteki közgyűlésre hangolódást, hétfői ülésükön 11 napirendi pontot tárgyalt meg a grémium. Az ülésen kiderült, hogy módosíthatják az építési szabályzatot, például azért, mert a Sole-Mizo a Budapesti út melletti ipari területen fejlesztéseket tervez, a Délép Ipari Park az ipari parkon belüli parkolást szeretné rendezni, a gumigyártól északra eső területen pedig az úthálózat módosult.Az előterjesztésből kiderül, hogy a Szegedi Keresztény Roma Szakkollégium új szárny kialakítását tervezi, ehhez azonban kiemelt fejlesztési területté nyilvánítanák a területet. Településfejlesztési döntést igényel az is, hogy ELI szélén tervezett elkerülő út megépülhessen. Az előterjesztést egyhangúlag támogatta a bizottság.A Szentgyörgyi Pál alpolgármester nevével fémjelzett egyes önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat érintő tulajdonosi döntések című előterjesztésből kiderül, hogy jövőre a szabadtérin előadásonként nettó 16 millióért lesz látható a We will rock you című musical, a Szerelmes Shakespeare pedig előadásonként 17 millióért jön Szegedre.Rózsavölgyi József megjegyezte, jó, hogy fejlődik a vadaspark, de érdemes lenne súlyozni, hiszen ha állatkerti fejlesztésekre évről évre százmilliókat biztosít a város, akkor vajon a 150 éves szőregi óvodák előtt miért nem sikerült parkolókat kialakítani hosszú évek alatt. Kisebb vita után a napirendi pontot 3 tartózkodás mellett fogadta el a többség.A bizottsági ülésen kiderült az is, hogy közmeghallgatáson téma lesz a múzeum és a vár, valamint környékének rekonstrukciója is, amelyet uniós forrásokból finanszíroznak.