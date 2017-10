Országos premier Szegeden: már a kávéhabra is lehet nyomtatni

Tortán már régóta működik a dolog, a kávéhabos attrakció még annál is mulandóbb. Jobban, mint a Glamour napokra, nem is időzíthette volna belépőjét a 36 éves szegedi ATC, a cég AVX kávémárkája most került be Media Markt polcaira. Ebből az alkalomból tartották a meglehetősen nagy érdeklődéssel kísért, korántsem hagyományos termékkóstolót. Érdeklődőből és fogyasztóból nem volt hiány, szombat dél körül kétszer is körbe kellett menni autóval a bevásárlóközpont parkolóházban, mire üres helyet talált magának az autós.



Mint Ságiné Kató Alexandra kereskedelmi igazgatótól megtudtuk, sima ételfestékkel működik a kávéhabprinter. Az egy dolog, hogy elintézhetjük a baristával, hogy csempéssze életünk párjának fotóját a kávéhabra, de számos további felhasználási lehetőség is kínálkozik. Mondjuk, egy VIP-este keretében bemutatják a Mercedes legújabb luxusmodelljét és a nagyon fontos vendégek olyan kávét kapnak, amelynek habján ott a kocsi sziluettje vagy a csillagos márkajelzés. És kívánságra ezt kekszre, nápolyira, aprósüteményre, vagyis a fogadás egyéb hozzávalóira is rányomtatják.