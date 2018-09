Országosan több ezer tanár hiányzik az iskolákból - Nálunk nem érzékelhető a pedagógushiány

Már mindegyik betelt

A szegedi Kőrösy-szakgimnáziumba új tanárként érkezett Fröhlich Lajos

Senki sem jelentkezett

A sándorfalvi Pallavicini Sándor Általános Iskolába is vettek fel új pedagógusokat – nem jelentett problémát az álláshelyek betöltése. Fotó: Török János

Az informatika nehéz kérdés

Augusztus végén az Index információi szerint 4325 betöltetlen álláshely volt az állami általános iskolákban és gimnáziumokban. Az általános iskolákból 3945 pedagógus hiányzott országszerte, a gimnáziumokból 461. Mi arra voltunk kíváncsiak, Csongrád megyében hogyan indult el a tanév, küzdenek-e tanárhiánnyal az iskolák.A szegedi Kőrösy-szakgimnáziumba új tanárként érkezett Fröhlich Lajos – több jelentkező közül választották ki egy megüresedett álláshelyre.Az interneten elérhető álláshirdetésekből kiderült, sok iskola keresett tanárokat a tanév végén. Kistelepülési és nagyvárosi intézmények egyaránt voltak ezek között, és szinte minden szakon volt üres álláshely. Az általunk megtalált ajánlatok mindegyikére rákérdeztünk, és kiderült: egy kivételével már mindegyik betelt.A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szakgimnázium például magyar–történelem, illetve biológia–kémia szakos tanárt keresett. – Több mint tíz jelentkező volt mindkét állásra, köztük több profi, sokéves tapasztalattal rendelkező pedagógus. Nem volt tehát nehéz betölteni az üres álláshelyeket, ráadásul jó szakembereket találtunk – mesélte Máhig József igazgató. Hasonló tapasztalatokról számolt be Gera Tibor, a Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola főigazgatója is. Náluk matematika–fizika, illetve angoltanári állást hirdettek, és szintén nem volt érezhető a tanárhiány. – Sok jelentkező volt, tudtunk válogatni – mondta az intézményvezető.A szegedi Kőrösy szakgimnáziumba is könnyen találtak matematika- és angoltanárt, és be tudták tölteni az informatikatanári álláshelyet is. – Sok pályázat érkezett, angolból különösen. Azt gondolom, a miénk jó nevű iskola, így szerencsések vagyunk, sokan szeretnének nálunk tanítani – fogalmazott Farkasné Székely Angéla igazgató.Voltak iskolák, ahol a témáról nem szívesen nyilatkoztak, annyit azonban megerősítettek, hogy üres álláshelyeiket már betöltötték. Ilyen például a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, ahol egyébként angol, német, magyar, matematika és testnevelés szakos tanárt is kerestek, vagy a Szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola, ahol a tanítói, illetve a rajz–földrajz szakos álláshelyre is volt megfelelő jelentkező. Az általunk talált üres pedagógusi állások közül egyedül az árpádhalmi iskola tanítói munkakörébe nem találtak még senkit – információink szerint ott jelentkező sem volt.Nemcsak az állami iskolákban keresnek egyébként pedagógusokat. A szegedi Waldorf iskolában is meghirdettek két állást: egy földrajz-, illetve egy informatikatanár számára. Előbbit könnyen találtak, informatikaórákat azonban a héten még nem tudnak tartani – aki jelentkezett, vele még nem sikerült az órarendet egyeztetni, ugyanis két másik iskolában is tanít.– Mi más helyzetben vagyunk, mint a többi iskola, hiszen aki szeretné kipróbálni, milyen egy állami rendszeren kívüli oktatási intézmény, szívesen jön hozzánk, hiszen tanárként például sokkal nagyobb szabadságot kap. Korábban rajz- és matematikatanárt is könnyen találtunk. Az informatika azonban nehéz kérdés, hiszen ezen a területen csak azok vállalnak pedagógusi állást, akik tényleg tanítani szeretnének. Máskülönben több pénzért inkább cégeknél helyezkednek el – fogalmazott Csetkovits Csilla igazgató.Azokban az iskolákban egyébként, ahol nem találtak tanévkezdésre pedagógust, ott helyettesítéssel oldják meg a hiányt, nyugdíjas kollégát foglalkoztatnak tovább vagy összevonnak csoportokat. Kisebb településeken az sem ritka, hogy másik iskolából irányítanak át óraadó tanárt. A Nemzeti Pedagógus Kar tanév eleji helyzetjelentése szerint jelenleg a pedagógusok majdnem fele 50 és 65 év között van, az elkövetkező 15 évben pedig legalább 70 ezer pedagógus éri el a nyugdíjkorhatárt.