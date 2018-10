Örültek a találkozásnak a családjukból kiemelt gyerekek - Szüreti mulatságon az Ágotások

Idén is megtartotta szüreti mulatságát az ÁGOTA Alapítvány és a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, ahol a hagyományőrzés mellett fontos szerep jutott a zenének, a táncnak és az egymásra találásnak is. Az alföldi tradíciókat követve a Szent Mihály napjához legközelebbi időpontot választotta az ÁGOTA Játszóház a szüret megünneplésére.– Felelevenítettük a múltunkat, amelyet összekapcsoltunk a jelenünkkel, így nyert értelmet a fogalom jelentése – mondta el Kothencz János alapító. A szüret egy olyan társas esemény volt egykoron, amelyen összegyűltek a rokonok, ismerősök, és közösen, együtt töltötték el az értékes időt. Kothencz János hozzátette, ők is így tettek, hiszen ezen a napon találkozhatnak egymással az ÁGOTA Játszóházban a családjukból kiemelt gyermekek, együtt örültek egymásnak a régi barátok, testvérek, osztálytársak.A gyermekek a nevelőszülőkkel együtt érkeztek, a rendezvényt Balogh Zsolt, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató főigazgató-helyettese nyitotta meg, aki ünnepi beszédében kifejezte örömét, hogy ilyen sok ember eljött jól érezni magát. A szüreti bál közös tánccal indult, az Alföld néptáncainak egyszerűbb lépéseit sajátíthatták el az érdeklődők.Ezt követően ki-ki kedve szerint szőlőt préselhetett, és megkóstolhatta a helyben elkészült zamatos mustot. A szüreti mulatság vége tini szórakozó estté formálódott, ahol mai slágerekre táncolt az ifjúság. A rendezvényt a Vitaricum Kft. támogatta.