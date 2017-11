Orvosi segítséggel lopták meg a magyar államot: 49-en igényelhettek jogtalanul fogyatékossági támogatást

Ha tombol, tör-zúz egy beteg, akkor a távollétében is kiállíthatják az állapotáról szóló leletet. Egyébként viszont mindig jelen kell lennie az embernek, amikor elkészül róla egy ilyen irat – mondta egy tanúként meghallgatott pszichiáter a Szegedi Járásbíróságon hétfő délelőtt. Azt is elmondta, ha valaki súlyosan depressziós, az IQ-vizsgálaton érhet el a valós állapotánál rosszabb eredményt, de az is előfordulhat, hogy a vizsgálatot manipulálja az illető, „megjátssza magát".



Ennek azért van jelentősége, mert a tanú – bár a részletekre már nem emlékezett – 2003-ban vizsgált és kezelt egy vásárhelyi férfit, akit most azzal vádol az ügyészség, hogy jogtalanul igényelt – szakorvosi igazolások alapján – fogyatékossági támogatást. 49 ilyen ember szerepel a vádiratban, összesen 96 millió forint kárt okoztak ezzel az államnak. Előfordult olyan is, hogy egy család más emberek nevére igényelt és vett fel ilyen támogatást. A postásnak tűnt fel, hogy az ismerős nevére küldött pénzt más címre kellett kivinnie.



Az ügyet 2015 óta tárgyalja a járásbíróság, sokan vannak a tanúk is. Az elsőrendű vádlott L. E. ideg-elme gyógyász – nem őt hallgatták meg hétfőn tanúként –, aki az ügyészség szerint 2001-től tíz éven át állított ki valótlan tartalmú szakorvosi igazolásokat emberekről. Olykor azt igazolta, nagyon alacsony az intelligenciahányadosa az illetőnek, vagy nem tudja magát ellátni, segítségre szorul, írni-olvasni képtelen. Közülük jó néhánynak közben jogosítványa volt, akadt vállalkozó is.



A hétfői tárgyaláson háziorvost is meghallgattak tanúként. Ő elmondta, előfordult, hogy olyan embernek a fogyatékossági támogatásához járult hozzá, aki nem volt ott a rendelőjében. Akik a leletét hozták, arra hivatkoztak, hogy mentális állapota miatt nem tudott eljönni. Az akkori gyakorlat szerint az orvos a neki átadott szakorvosi vizsgálati eredmény láttán hozzájárulását adta a támogatás intézéséhez.