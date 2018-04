Orvosok és tűzoltók futottak a gyerekekért

Vasárnap délelőtt a Dóm téren immáron harmadszor buzdította futásra a családokat a szegedi Gyermekklinika gyermeksebészeti osztálya. Akikhez idén a Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai is csatlakoztak Futótűz elnevezésű rendezvényükkel. – Két éve volt az első ilyen versenyünk, idén döntöttünk úgy, hogy jótékonysági célra ajánljuk fel – mondta Molnár Krisztina, szóvivő.A több mint száz tűzoltó teljes menetfelszerelésben futott, abban a ruházatban, amelyben bevetésre is megy, vagyis tűzoltósisakban és palackkal a hátukon. Az egyetlen furcsaság rajtuk – ám az itt megengedett – a futócipő volt. Nevezések az egész országból érkeztek, sőt Romániból is jött három tűzoltó, akik a 3 és fél kilométer mellett a rakpart összes lépcsőjét végig futották.- Az osztályon sokan szeretünk futni, innen jött az ötlet három éve, hogy rendezzünk egy nagy családi futást, ahol a betegeinkkel is találkozhatunk – magyarázta Kovács Tamás, a gyermeksebészeti osztály vezetője, aki maga is mindhárom gyermekével lefutotta a hosszabb távot.Pécsi Péter egy profi futóbabakocsival érkezett benne a nyugodtan alvó 8 hónapos Leventével. Levetne március óta „fut" rendszeresen szüleivel, heti kétszer – háromszor a Tisza-parton sportolnak, így ezt a napot sem hagyhatták ki. Sokan gondolták ezt, nyüzsgött a Dóm tér a gyerekzsivajtól, közel ezren mérettették meg magukat a két távon. A kicsik 1000 méteren, míg a nagyobbak szüleikkel 3,5 kilométeren teljesítettek.Balogh Brigitta, főszervezőtől megtudtuk idén a műtőben lévő eszközök korszerűsítésére fordítják a nevezési díjból befolyt összeget.