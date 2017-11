Őskövülettel pózolnak

Már csak pár napig fényképezkedhetnek a diákok a sárga levélszőnyegen. Fotó: Karnok Csaba

Nem csoda, hogy a két lánynak megtetszett az őszi színpompa: a ginkófa ilyenkor élénksárga színbe borul, jellegzetes és szép „szőnyeget" terítve szét maga körül. A fának egyébként számtalan neve van, így páfrányfenyőként vagy halfarkfaként is emlegetik. Tudományos neve a gyógynövényes készítmények dobozairól lehet ismerős: Ginkgo bilobaként már többnyire mindenki hallott róla. Bár a tavasztól őszig szedhető leveleinek számtalan gyógyhatása van az értágítástól kezdve a hangulatjavításig, mégsem csodaszer: a közhiedelemmel ellentétben az időskori demenciától nem óv meg a kutatók szerint.

A páfrányfenyő egyébként egy köztünk élő őskövület: még a perm időszakban, 270 millió évvel ezelőtt fejlődött ki a család, amelyből csak az általunk ismert faj élte túl a jégkorszakot. Nagyon szívós: jól tűri a városi szmogot, a hidegnek és a kártevőknek is ellenáll. Sőt a radioaktív sugárzás bizonyos típusait is túléli.A Kínából származó, 18. században dísznövényként elterjedt faj egyike a leghosszabb életű fáknak. Több száz, sőt ezeréves példányokról is olvasni a róluk szóló leírásokban.Nem kell azonban ennyi információt tudni a ginkófáról ahhoz, hogy megragadja az ember tekintetét – főleg ilyenkor ősszel. A tömörkényesek már nem sokáig gyönyörködhetnek a fában, mert gyorsan lehullajtja a levelét, miután besárgul. Érdemes tehát kiélvezni ezt a pár napot a nézelődésre és a fotózkodásra – ahogy azt Maja és Nóri is tette.