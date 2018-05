Őssejtalapú gyógyszeripari kutatás a SOLVO-nál

Az 1,4 milliárd forintos programban „őssejtalapú hepatociták" előállítását kutatják, gyógyszerfejlesztési célokra. A HR Pharma Kft.-vel és a Szegedi Tudományegyetemmel alkotott háromtagú konzorcium 2021. június 30-áig vállalta, hogy befejezi a munkát.



A gyógyszerfejlesztésen belül fontos, hogy a gyógyszermolekula milyen mértékben szívódik fel a bélből, milyen szervekbe jut be, hogyan és mennyire bomlik le, és mikorra ürül ki a szervezetből. A vizsgálatok objektumai a májsejtek, ezek tulajdonságai nagymértékben befolyásolják a vizsgálatok hatékonyságát is, ezért a programban az SZTE új primer humánmájsejt-izolálási technológiákat fejleszt ki.



Az eljárások hozzájárulnak ahhoz, hogy új gyógyszerek gyorsabban, biztonságosabban és olcsóbban jussanak el a betegekhez. A pályázati forrásokból az egyetemen egyedülálló sejtlaboratóriumot, valamint fejlett terápiákra specializálódó farmakológiai kutatóközpontot is kialakítanak. Mindez megteremti az alapot olyan új, jelenleg nem vagy csak nehezen kezelhető klinikai kórképek gyógyításához, amely terápiák eddig Magyarországon nem voltak elérhetők.