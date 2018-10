Összeért idén a szilva, padlót is fogott az ára

Nagyhatalmak: Kína és Szerbia



A világ éves szilvatermése 12 millió tonna, ennek az európai termelés körülbelül a 10-15 százalékát adja. Mindent összevetve a gyümölcsnek közel fele Kínában terem. Érdekesség, hogy a második helyen Szerbia áll, a 700 ezer tonna nagy részéből sligovica, a szerb nemzeti gyümölcspárlat készül.

– Szerencsére ma már nem úgy van, hogy pálinkát mindenből lehet főzni, még vietnámi papucsból is. A manufaktúrák csak hibátlan cefrével dolgoznak, abba viszont nem kerülhet penészes szilva

Nyári kínálat a Mars téren. Rázúdult a piacokra. Fotó: Kuklis István

Pálinkának is került



– Jól hozott idén a szilva, mi is sok pálinkát készítettünk belőle, de lassan véget ér a szezonja, és csak mutatóba kerül hozzánk – mondja Szűcs Imre mórahalmi főző, aki már inkább a szőlővel, illetve az almával és a körtével dolgozik. Szerinte sok volt a napsütés, ez jót tett a gyümölcsnek és a belőle készült párlatnak is, esőből azonban többet is kaphatott volna. Ő speciel a szilvapálinkát nem nagyon szereti, de a főzető gazdák dicsérik az idei minőséget.

Őstermelői szilvát október második felében már hiába keresünk a Mars téren, a kereskedőknél azért még találni az idén jól hozó gyümölcsből. – A jövő héten már nem biztos, hogy kapok, csak a végére értünk a szilvaszezonnak – mondja Faragó Ferencné a Mars téri nagycsarnokban. Szemre is tetszetős Toppen fajtát árul 490 forintért, szép, nagy szemű, hamvas, de akad már a ládában néhány sérült gyümölcs is.– Ilyenkor kemény szilvát már ne keressen – mondja jó hangosan idős vásárlójának a szabad téren áruló másik kereskedő. A nála is szép Toppen mellett volt még apróbb szemű, besztercei szilvája is, 300 forintért mérte kilóját. – Nem gondolja, hogy a hétvégén szedtük le a fáról, a határban már régen nem találni szilvát, ez is a hűtőházból érkezett – válaszolta kérdésünkre.– Az átlagos hatvanezer tonnánál valamivel több termés várható idén szilvából – nyilatkozta bő két hónapja lapunknak Hunyadi István, a gyümölcs terméktanács (FruitVeb) szakmai igazgatója. Felhívtuk, és ő ismét megerősítette termésbecslését. – A nagy melegben összeért a szilva, az árak is padlót fogtak, a legalja kilónként 10 forint is volt – mondta, hozzátéve, nem csoda, hogy jó néhány kézi szedést tervező, rázógéppel nem rendelkező gazda a fán hagyta a termést. Lekvárnak és pálinkának persze a hullott gyümölcs is jó lehet, de csak átválogatás után, ami szintén kézimunka-igényes.– mondja a szakember. Megtudtuk, a meleg a minőségnek is ártott, a csonthéj körül nem optimálisan cukrosodik a gyümölcs húsa, ha nincs elég hőmérséklet-különbség a nappalok és az éjszakák között.Az utóbbi időszakban évente 45–70 ezer tonna szilva terem, ez azonban az 1990-es 150 ezer tonnás mennyiségnek csak fele, harmada. A jó minőségű magyar étkezési szilva keresett exportcikk, a kivitel 8–12 ezer tonna között mozog évente – legtöbbet a német piacra szállítjuk.Az agrárgazdasági kamara szerint a szilva a hazai gyümölcstermelés „mostohagyereke", bár mennyiségét tekintve az alma és a meggy után dobogós helyen áll. A magyar ültetvények nagy része mára elöregedett, kevés az öntözhető, intenzív művelésű, korszerű állomány. Ez magyarázza azt is, hogy a szilva nagyobb részét az ipar dolgozza fel.