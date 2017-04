Összefüggő bringautakért demonstráltak a biciklisek Szegeden - galéria

- Ma azokon a pontokon lehetett legnehezebben tekerni, ahol összeszűkültek az utak. Különben sem a gyorsaság, hanem az együtt biciklizés volt a lényeg - értékelte a Critical mass, magyarul kritikus tömeg elnevezésű megmozdulás szegedi körét vasárnap délután az egyik elsőként beérkező négytagú család feje a Dóm téren. Balog Zoltánék elmondták, hétköznap munkába, iskolába is kerékpároznak, sőt sokat túráznak is együtt. Háromszor ekkora távot is teljesítenek a gyerekekkel, a Critical masst is sokszor végigkerekezték. A kisebb, másfél éves gyerek még csak a hátsó ülésen élvezte a mostani távot, de amint lehet, őt is nyeregbe ültetik.A szervezők idén nagyjából másfél ezerre becsülték a kritikus tömeget, akikkel Szegeden az összefüggő bicikliút-hálózatért demonstráltak a város legforgalmasabb pontjain. Hagyományosan a Dóm térről indították a 15 kilométeres kört, és a két óra alatt érintették a rakpartot, a Szent István teret, a Csongrádi és a Kossuth sugárutat, a Bertalan és a Belvárosi hidat, a Széchenyi teret, a Kálvária és a Petőfi Sándor sugárutat, valamint a Dugonics teret, hogy végül visszaérkezzenek a Dóm térre. Öt helyszínen emelték a fejük fölé a bringákat.A Kálvária sugárút és a nagykörút találkozását, illetve az Oskola utcát jelölték meg legkritikusabbnak, ahol a legnehezebb a kerékpárosok dolga. A Belvárosi híd szegedi hídfőjét olvasóink is legrázósabb csomópontnak ítélték. A szervezők a demonstráción elmondták, legszívesebben száműznék a városból a bicikliút vége táblákat. Hiszen a kerékpár már nem csak túraeszköz és nem szórakozás, hanem a mindennapi közlekedés és az egészséges életmód szerves része. Nem értenek egyet a kitiltásával a Széchenyi és a Dóm térről a többnapos városi rendezvények idejére. Merthogy mit szólnának például az autósok vagy egy busz utasai, ha egy kereszteződésben tolniuk kellene a járművet, mert nincs számukra kijelölt út.