Összegzünk: bár a banya a Tiszában kötött ki, három napig halat hallal ettek a szegediek

A banya, a séf és a bogrács. Fotó: Kuklis István

Bár már pénteken megnyílt a XXI. Nemzetközi Tiszai Halfesztivál, az igazi buli szombaton kezdődött a rakparton és az újszegedi Partfürdőn. A hagyományoknak megfelelően idén is ejtőernyős boszorkányok hozták a paprikát az óriásbográcsba , de az állandóan változó szélirány miatt egyikük a Tiszában, másikuk pedig a bogrács közelében landolt, hogy átadhassa a füzér paprikát Kádár-Németh Matild mesterszakácsnak, a Roosevelt téri halászcsárda üzletvezető-helyettesének.

A különcök



A ponty, harcsa, kárász, keszeg, harcsa, süllő és hekk mellett akadt két bevállalós vendéglátós, akik olyan ételkülönlegességgel mertek kiállni a közönség elé, amivel mások nem. Csabai László séf, aki Puskás László csapatát erősítette francia hallevet kínált tenger gyümölcseivel és tőkehallal, de a paradicsomos, fokhagymás szószos feketekagylót is meg lehetett kóstolni náluk. Ásós Géza cigányvendéglős hozta a szokásos csülök-pacal-töltött káposzta kínálatát, de egyik nap olyat csinált, ami még soha nem láttam: a filézett pontyhalászlevet sertésagyvelővel dobta föl. A velő puha, de határozott, súlyos textúrája a haltejhez hasonló. Csodálatos kompozíció, a halászlé kiváló kiegészítőjének bizonyult.

Míg a Huszár Mátyás rakparton hosszú sorok kígyóztak a vendéglátósok előtt, a Partfürdőn már közel 80 baráti társaság készülődött a főzéshez. A legjobb hangulat idén is a nyugdíjasok, a Senior Center buliján volt, ahol 14 csapat főzött halászlevet 600 nyugdíjasnak, akiket Botka László polgármester köszöntött. – Nekünk a halászlé, nem csak egy étel, hanem a kultúránk része – fogalmazott a polgármester.Gasztokultúrából pedig jutott jócskán mindenkinek a Partfürdőn. Idén sem maradt el a kínai halászlé kóstoló a Konfuciusz Intézet jóvoltából. –Van egy másik bográcsunk, abban oldalasból készült a halászlé – viccelődött Mohr Richárd , az intézet igazgatója. Az oldalas tipikus kínai ízvilágú, bambuszrüggyel, csillagánizzsal fűszerezett különlegesség. A halászlé pedig tengeri hallal, savanyú káposztával készült. Csak az első falat furcsa, utána eteti magát.A Hansági Ferenc Szakképző Iskola standjánál a nagyok mellett a kicsik is, négy általános iskola diákjai is kipróbálták halászléfőző-tudományukat. A gyerekek az alaplevet megkapták, de az ízesítés, fűszerezés már rájuk volt bízva. Jöttek a tanárok, diákok is enni a léből, tanévkezdéskor kiváló csapatépítésnek bizonyult a közös főzés. A Béke Utcai Általános Iskola hatodikosainak képviseletében Szirmai Zalán és Varga Roland azt mondták, imádják a halat mindenféle módon és formában. A főzés után a katonai bemutató vonzotta a fiatalokat, csak azt bánták, hogy a fegyvereket nem lehetett kipróbálni.A Hanságinál futottunk bele egy különleges halászlébe. Az iskola matematika és földrajz tanára, Varga Marianna bajai származású, de hiába él 30 éve Szegeden, mint mondta, képtelen megenni a halászlevet tészta nélkül. – Tudom, hogy vétek a szegediek és a szegedi halászlé ellen, de én nem tudom másképp megenni – szabadkozott a tanárnő, aki igazi, frissen gyúrt bajai gyufatésztával sűrítette a halászlevet.Frank Sándor, mesterszakács, a halfesztivál főszervezője, közben a zsűrivel 22 halászlevet kóstolt végig. – Eszméletlen finomak. Egy-két főző esett csak túlzásba, vagy hígra, vagy túl sűrűre sikerült a halászlevük. Egy igai érdekességet is kóstoltunk: olasz hallevest tenger gyümölcseivel. Nagyon ízletes volt – értékelte röviden az idei mezőnyt.Horváth Gábor főztjét – vegyes halászlé – rézbogrács érdemrenddel díjazta a zsűri. Az egyik gyógyászati segédeszközöket gyártó csapat főzője azt mondta, annyi a titka a szép színű és ízű halászlevének, hogy a vére és a szíve is benne van. Ez volt egyébkánt az egyetlen hely az egész fesztiválon, a Tisza mindkét partján a három nap alatt, ahol porcelán tányérban, alumínium kanállal szolgálták fel az ételt, inni pedig üvegpohárból kaptunk.